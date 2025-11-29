Por que italianos comem pão, massa e sorvete e continuam magros, segundo especialista

Explicação destaca que o segredo não está em dietas restritivas, mas na forma como a comida é tratada no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Mae Mu/Unsplash)

A especialista em cultura italiana Sharon Sburlino, conhecida no Instagram pelo perfil @gringaitalina, compartilhou um vídeo que reacendeu uma dúvida frequente: como os italianos conseguem comer pão, massa e até sorvete sem ganhar peso com facilidade?

Segundo ela, a resposta não é genética, nem mágica — é cultural.

De acordo com Sburlino, os italianos mantêm um estilo de vida equilibrado porque tratam a comida como algo sério, ritualístico e feito com atenção.

A refeição não é vista como pressa, culpa ou improviso, mas como parte fundamental do cotidiano. Esse comportamento, segundo a especialista, muda totalmente a relação com o alimento e influencia diretamente no peso.

Ela afirma que o ponto central está na qualidade e na forma de preparar os ingredientes, algo que resume como “respeito pela comida”.

Em vez de depender de produtos ultraprocessados ou receitas reformuladas pela indústria, a culinária italiana privilegia técnicas tradicionais, produtos frescos e simplicidade bem executada.

Sburlino destaca alguns exemplos que ajudam a entender o conceito:

Pão: preparado com farinha 00 e fermentação lenta, que garante leveza e digestão mais fácil;

preparado com farinha 00 e fermentação lenta, que garante leveza e digestão mais fácil; Massa: feita com ovos, trigo de qualidade e tempo de descanso;

feita com ovos, trigo de qualidade e tempo de descanso; Azeite: sempre puro e sem misturas industriais;

sempre puro e sem misturas industriais; Queijos: produzidos a partir de leite fresco e manejo cuidadoso;

produzidos a partir de leite fresco e manejo cuidadoso; Gelato: formulado com leite de verdade e técnica apurada, sem excesso de gordura e aditivos.

Segundo ela, é essa soma de fatores que faz da alimentação italiana algo simples, real e sem atalhos.

Sharon também reforça que os italianos não mantêm o peso porque comem pouco, mas porque comem melhor.

Para eles, o equilíbrio não está em restringir alimentos como pão ou massa, e sim em priorizar comida de verdade, produzida com ingredientes honestos e respeito ao processo.

A mensagem final da especialista é direta: talvez a pergunta não deva ser “por que eles comem tanto e continuam magros?”, mas sim “o que podemos aprender com a forma como eles tratam a comida?”.

