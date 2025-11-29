Por que italianos comem pão, massa e sorvete e continuam magros, segundo especialista
Explicação destaca que o segredo não está em dietas restritivas, mas na forma como a comida é tratada no dia a dia
A especialista em cultura italiana Sharon Sburlino, conhecida no Instagram pelo perfil @gringaitalina, compartilhou um vídeo que reacendeu uma dúvida frequente: como os italianos conseguem comer pão, massa e até sorvete sem ganhar peso com facilidade?
Segundo ela, a resposta não é genética, nem mágica — é cultural.
De acordo com Sburlino, os italianos mantêm um estilo de vida equilibrado porque tratam a comida como algo sério, ritualístico e feito com atenção.
A refeição não é vista como pressa, culpa ou improviso, mas como parte fundamental do cotidiano. Esse comportamento, segundo a especialista, muda totalmente a relação com o alimento e influencia diretamente no peso.
Ela afirma que o ponto central está na qualidade e na forma de preparar os ingredientes, algo que resume como “respeito pela comida”.
Em vez de depender de produtos ultraprocessados ou receitas reformuladas pela indústria, a culinária italiana privilegia técnicas tradicionais, produtos frescos e simplicidade bem executada.
Sburlino destaca alguns exemplos que ajudam a entender o conceito:
- Pão: preparado com farinha 00 e fermentação lenta, que garante leveza e digestão mais fácil;
- Massa: feita com ovos, trigo de qualidade e tempo de descanso;
- Azeite: sempre puro e sem misturas industriais;
- Queijos: produzidos a partir de leite fresco e manejo cuidadoso;
- Gelato: formulado com leite de verdade e técnica apurada, sem excesso de gordura e aditivos.
Segundo ela, é essa soma de fatores que faz da alimentação italiana algo simples, real e sem atalhos.
Sharon também reforça que os italianos não mantêm o peso porque comem pouco, mas porque comem melhor.
Para eles, o equilíbrio não está em restringir alimentos como pão ou massa, e sim em priorizar comida de verdade, produzida com ingredientes honestos e respeito ao processo.
A mensagem final da especialista é direta: talvez a pergunta não deva ser “por que eles comem tanto e continuam magros?”, mas sim “o que podemos aprender com a forma como eles tratam a comida?”.
