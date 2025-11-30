Atores de ‘O Verão Que Mudou Minha Vida’ se beijam durante jogo de basquete nos EUA

Cena aconteceu na noite de sexta-feira (28), durante um jogo da NBA

Folhapress - 30 de novembro de 2025

VITOR MORENO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Perdeu, Belly! Em “O Verão que Mudou Minha Vida”, a jovem vivida por Lola Tung é disputada por dois irmãos: Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney). Na vida real, o ator que interpreta o irmão da personagem, Sean Kaufman, foi quem tascou um beijão no ator que vive este último.

Foi na noite de sexta-feira (28), durante um jogo da NBA (a liga de basquete dos EUA). Os times New York Knicks e Milwaukee Bucks, vencido pelo primeiro no Madison Square Garden, em Nova York. Quando a câmera do ginásio focou os dois, Kaufman se levantou, segurou o rosto de Briney e lhe beijou os lábios.

Briney, que aparentemente não esperava o gesto do amigo, caiu na gargalhada. “Belly, você ganhou um concorrente”, brincou uma publicação feita na conta oficial do Knicks no Instagram, que compartilhou um vídeo do momento.

Nos jogos de basquete nos EUA, há a tradição de mostrar casais que estão sentados na arquibancada. Quando um deles aparece no telão, normalmente ocorre um beijo.

As câmeras também costumam procurar as celebridades que estavam assistindo ao jogo, como ocorreu com os colegas. Além deles, faziam parte do público nomes como o comediante Ray Romano, a socialite Jordyn Woods e o cineasta Spike Lee.

“O Verão que Mudou Minha Vida”, que fez sucesso entre o público jovem, teve três temporadas. Os últimos episódios inéditos foram disponibilizados no Prime Video em setembro. O elenco ainda deverá se reunir em um filme, mas o enredo ainda não foi divulgado.