O truque pouco conhecido para resolver de vez o problema com WI-FI lento

Um ajuste simples — que quase ninguém faz — pode turbinar sua internet em segundos

Magno Oliver - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Na hora do trabalho, dos estudos ou até mesmo da diversão, lidar com Wi-Fi lento é um dos problemas mais frustrantes da vida moderna. Páginas que não carregam, vídeos travando e aplicativos que demoram para responder podem transformar qualquer tarefa em um pesadelo.

A boa notícia é que, antes de culpar o provedor de internet, existe um truque pouco conhecido que pode melhorar drasticamente a velocidade do sinal — e ele está ao alcance de qualquer pessoa.

Especialistas em redes explicam que grande parte dos problemas de lentidão está relacionada não à qualidade da internet, mas à configuração e à posição do roteador dentro de casa. Pequenos detalhes fazem toda a diferença no desempenho do Wi-Fi.

O truque: reposicionar o roteador (do jeito certo)

Embora pareça simples, o local onde o roteador fica instalado é determinante para a força do sinal. De acordo com técnicos, muitos usuários colocam o aparelho em lugares completamente inadequados — como dentro de armários, atrás de móveis ou encostado em paredes grossas.

O truque é posicioná-lo no centro da casa, em um ponto alto e livre de barreiras. Isso permite que o sinal se espalhe de forma uniforme, evitando áreas de sombra e melhorando a cobertura em todos os cômodos.

Além disso, é essencial manter o roteador afastado de objetos metálicos e eletrodomésticos que causam interferência, como micro-ondas, TVs e geladeiras.

Por que isso funciona tão bem?

O Wi-Fi se comporta como ondas de rádio: qualquer obstáculo sólido ou aparelho eletrônico pode bloquear ou enfraquecer o sinal. Quando o roteador fica escondido ou muito próximo ao chão, a internet perde potência.

Colocá-lo em um local aberto e elevado aumenta o alcance natural do aparelho e diminui a dispersão do sinal, resultando em:

– Conexão mais estável;

– Maior velocidade;

– Menos quedas;

– Melhor desempenho de dispositivos espalhados pela casa.

Muitas pessoas relatam melhora imediata após fazer apenas esse ajuste — sem trocar o plano e sem gastar nada.

Outras ações que ajudam a turbinar o Wi-Fi

Além do reposicionamento correto, alguns cuidados simples podem potencializar ainda mais a internet:

– Reiniciar o roteador regularmente;

– Manter o aparelho longe do calor;

– Atualizar o firmware;

– Evitar senhas fracas que facilitam invasões;

– Usar canais menos congestionados.

Essas medidas ajudam o equipamento a trabalhar com mais eficiência.

Quando o problema não é o roteador

Se, mesmo com todas as dicas, a lentidão persistir, vale verificar:

– Alcance real contratado com o provedor;

– Cabos danificados ou mal conectados;

– Número excessivo de dispositivos conectados;

– Necessidade de instalar repetidores em ambientes muito grandes.

Ainda assim, para a maioria das pessoas, o reposicionamento correto do roteador é o primeiro — e mais eficaz — passo.

