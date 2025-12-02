Pai morre ao saber de assassinato do filho em SC

Vítima foi esfaqueada e morta na saída de um baile. Três pessoas foram presas

Pai morre ao saber de assassinato do filho em SC
Ademir Antônio Casanova, de 62 anos, morreu ao ser informado da morte do filho, Claudecir da Cruz Casanova, 30 anos. (Foto: Divulgação/Funerária Aguiar)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um homem de 62 anos morreu após descobrir que o filho tinha sido assassinado no interior de Santa Catarina.

Ademir Antônio Casanova teve uma parada cardíaca após saber da morte do filho, Claudecir da Cruz Casanova, 30. O caso aconteceu na cidade de Abelardo Luz, a 574 km de Florianópolis.

Claudecir foi morto após uma briga na saída de um baile, na madrugada do domingo. Segundo a polícia, o grupo em que o homem estava se desentendeu com outro grupo e, durante a confusão, a vítima foi esfaqueada.

Três pessoas foram presas. Elas foram apontadas por testemunhas como autoras do crime e foram levadas à delegacia de Xanxerê. Os nomes delas não foram divulgados até o momento.

Corpos de pai e filho foram velados e enterrados ao mesmo tempo. A cerimônia aconteceu na manhã de ontem no Cemitério Municipal de Abelardo Luz.

