Empresário de Anápolis é flagrado em confusão com trabalhadores que corrigiam falhas na estrada
Situação ocorreu quando dois homens lidavam com buracos na pista de terra, utilizando enxadas para corrigir as falhas
Um empresário de Anápolis, proprietário de estabelecimentos no ramo de farmácias, foi flagrado discutindo com trabalhadores no setor Sítios de Recreio Americano do Brasil, próximo ao Estância Parque Hotel. A confusão terminou com uma intervenção policial, que o pegou de surpresa.
O Portal 6 teve acesso ao vídeo que mostra a situação, que ocorreu quando dois homens lidavam com buracos na pista de terra, utilizando enxadas para corrigir as falhas. Em dado momento, o empresário se aproxima, em uma caminhonete, e começa a falar com eles pela janela.
“Olha que vizinho bacana. Olha o esgoto dele que desce aqui, o esgoto dele também estraga a estrada, o esgoto que ele joga aqui vem lá de cima. Você é um cara gente boa, p** no **”, diz o empreendedor, enquanto se debruça pela janela do veículo e os filma.
Quando um dos trabalhadores tenta conversar com ele, o homem acelera a caminhonete e para em cima dos buracos que estavam sendo tapados, onde derrapa com aparente intuito de retirar a terra e brita que ali haviam sido colocadas.
O veículo segue em frente, devagar, enquanto o empresário grita com um dos homens, chegando a chamá-lo de trouxa e dizendo que ele não arruma a estrada, mas sim a estraga. No meio da discussão, logo quando a caminhonete engata a marcha ré, surge uma viatura da Polícia Militar (PM).
Ao final do vídeo, filmado no último sábado (29), é possível ouvir os policiais dando a ordem para que o empresário desça do carro e se coloque em posição para ser abordado.
O Portal 6 entrou em contato com a empresa do homem filmado, disponibilizando o espaço para posicionamento, mas a resposta obtida foi que a empresa não irá se posicionar acerca do ocorrido
