Situação ocorreu quando dois homens lidavam com buracos na pista de terra, utilizando enxadas para corrigir as falhas

Empresário de Anápolis é flagrado em confusão com trabalhadores que corrigiam falhas na estrada
Empresário foi flagrado pela PM durante confusão em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um empresário de Anápolis, proprietário de estabelecimentos no ramo de farmácias, foi flagrado discutindo com trabalhadores no setor Sítios de Recreio Americano do Brasil, próximo ao Estância Parque Hotel. A confusão terminou com uma intervenção policial, que o pegou de surpresa.

O Portal 6 teve acesso ao vídeo que mostra a situação, que ocorreu quando dois homens lidavam com buracos na pista de terra, utilizando enxadas para corrigir as falhas. Em dado momento, o empresário se aproxima, em uma caminhonete, e começa a falar com eles pela janela.

“Olha que vizinho bacana. Olha o esgoto dele que desce aqui, o esgoto dele também estraga a estrada, o esgoto que ele joga aqui vem lá de cima. Você é um cara gente boa, p** no **”, diz o empreendedor, enquanto se debruça pela janela do veículo e os filma.

Quando um dos trabalhadores tenta conversar com ele, o homem acelera a caminhonete e para em cima dos buracos que estavam sendo tapados, onde derrapa com aparente intuito de retirar a terra e brita que ali haviam sido colocadas.

O veículo segue em frente, devagar, enquanto o empresário grita com um dos homens, chegando a chamá-lo de trouxa e dizendo que ele não arruma a estrada, mas sim a estraga. No meio da discussão, logo quando a caminhonete engata a marcha ré, surge uma viatura da Polícia Militar (PM).

Ao final do vídeo, filmado no último sábado (29), é possível ouvir os policiais dando a ordem para que o empresário desça do carro e se coloque em posição para ser abordado.

O Portal 6 entrou em contato com a empresa do homem filmado, disponibilizando o espaço para posicionamento, mas a resposta obtida foi que a empresa não irá se posicionar acerca do ocorrido

 

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

