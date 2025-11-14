A carne macia e barata que custa menos que o contra-filé, segundo açougueiros

É um corte que combina tanto com receitas rápidas do dia a dia quanto com preparos mais elaborados no fim de semana

Pedro Ribeiro - 14 de novembro de 2025

(Imagem: Captura de Tela/ Youtube)

A busca por uma carne macia, saborosa e que caiba no orçamento é comum na rotina de muitas famílias, especialmente quando a ideia é preparar algo gostoso sem gastar demais.

No entanto, muita gente acaba recorrendo sempre aos mesmos cortes — e pagando mais do que precisaria.

A boa notícia é que açougueiros experientes têm apontado um corte barato, suculento e macio, perfeito para grelhar, assar ou fazer na frigideira, e que pode substituir o famoso contra-filé sem perder qualidade.

O corte revelado pelos açougueiros

Logo no início da conversa com quem entende do assunto, um nome aparece com destaque: o set da paleta gordo, também chamado de raquete da paleta.

Embora não seja tão popular quanto outros cortes, ele vem ganhando espaço justamente por entregar textura e sabor que lembram carnes mais nobres.

E a diferença no preço chama atenção: enquanto o quilo do contra-filé costuma variar entre R$ 45 e R$ 65, o set da paleta gordo é encontrado por valores entre R$ 26 e R$ 36 — quase metade do preço.

Por que esse corte é tão macio?

A raquete da paleta vem de uma região do boi que, apesar de estar na dianteira, possui fibras finas e bem distribuídas.

Isso faz com que a carne macia seja uma característica natural do corte, especialmente quando preparada no ponto certo.

Além disso, a gordura presente ao redor e entre as fibras ajuda a garantir um sabor intenso e uma suculência que surpreende até quem está acostumado com cortes mais caros.

Versatilidade na cozinha

Outro ponto positivo do set da paleta gordo é sua versatilidade.

Ele fica excelente grelhado, pode ser fatiado para bifes, preparado em tiras ou até mesmo assado inteiro.

Quando selado em fogo alto, ganha aquela crostinha irresistível por fora e mantém a maciez por dentro.

É um corte que permite criatividade e combina tanto com receitas rápidas do dia a dia quanto com preparos mais elaborados no fim de semana.

Como escolher e preparar

Para aproveitar ao máximo esse corte, prefira peças com boa distribuição de gordura e cor vermelho-vivo.

Quando for cozinhar, lembre-se de deixar a carne atingir a temperatura ambiente antes de ir ao fogo. Isso ajuda a garantir um cozimento uniforme.

Selar primeiro e só depois reduzir o fogo também intensifica o sabor, preservando a textura característica desse corte tão elogiado pelos açougueiros.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!