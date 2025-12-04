Clínica Popular da Saúde passa a oferecer exames completos também aos fins de semana em Anápolis

Unidade é a única da cidade com estrutura de ultrassom, raio-X, mamografia e exames laboratoriais funcionando aos sábados e domingos

Gabriella Licia - 04 de dezembro de 2025

Unidade é a única da cidade com estrutura de ultrassom, raio-X, mamografia e exames laboratoriais funcionando aos sábados e domingos. (Foto: Divulgação)

Em Anápolis, encontrar atendimento para exames no fim de semana sempre foi uma tarefa quase impossível.

Isso porque a grande maioria das clínicas encerra o expediente no sábado antes do meio-dia e permanece fechada no domingo, deixando a população sem alternativas quando surge alguma necessidade fora do horário comercial. Esse cenário começou a mudar com a atuação da Clínica Popular da Saúde, que passou a funcionar todos os dias da semana, sem exceção.

A unidade vem se destacando como a única da cidade a manter estrutura completa de exames aos sábados e domingos, o que tem ampliado o acesso à saúde para trabalhadores com rotina intensa durante a semana e para quem precisa de atendimento imediato.

Os principais serviços disponíveis nos fins de semana incluem:

– Ultrassonografia – atendimentos no sábado, inclusive no período da tarde, e também aos domingos.

– Raio-X – disponível no sábado pela manhã e, de forma exclusiva em Anápolis, também aos domingos.

– Mamografia – realizada no sábado pela manhã e única na cidade a oferecer o exame aos domingos.

– Exames laboratoriais – coletas realizadas nas manhãs de sábado e domingo.

Além do bloco de exames, a clínica mantém consultas médicas todos os dias, reunindo diferentes especialidades e atendimento ágil.

Outro ponto que tem atraído a população é a política de preços acessíveis: exames e consultas podem ser parcelados em até 10 vezes no cartão, ampliando o alcance para quem precisa de acompanhamento regular.

Com a combinação de funcionamento diário, ampla estrutura e valores populares, a Clínica Popular da Saúde consolida uma nova dinâmica em Anápolis. Para muitos moradores, ter acesso a exames no fim de semana deixou de ser exceção e passou a representar algo mais essencial: tranquilidade e autonomia para cuidar da própria saúde no tempo certo.

Agendamentos e informações pelos telefones (62) 3324-8593 e (62) 9 3500-0047. Endereços: Av. Pedro Ludovico, Qd 1 – Lt 1, Vila São Joaquim, e Av. Minas Gerais, 251 – Jundiaí.