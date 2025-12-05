A regulagem escondida da geladeira que ajuda a conservar frutas por mais tempo

Técnicos em refrigeração explicam que existe uma regulagem interna pouco usada pelos consumidores que faz diferença direta no tempo de conservação

Isabella Valverde - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

\A maioria das pessoas guarda frutas no gavetão da geladeira sem saber que esse compartimento depende de um fluxo de ar específico para funcionar corretamente.

Quando o ar frio entra demais, as frutas desidratam. Quando entra de menos, a umidade se acumula e acelera o apodrecimento.

Isso acontece porque cada geladeira trabalha com um sistema de circulação pensado para manter o equilíbrio entre temperatura e umidade — e esse equilíbrio raramente está configurado da forma ideal para frutas.

A função que controla a umidade e quase ninguém ajusta

Dentro do gavetão, muitas geladeiras possuem uma pequena abertura deslizante ou um controle de ventilação, geralmente chamado de “regulagem de umidade”.

Esse é o ajuste que a maioria dos usuários ignora. Quando ele está aberto demais, o ar frio circula sem controle e retira a umidade natural dos alimentos. Quando está completamente fechado, a umidade retida cria gotas de água e acelera a decomposição.

Regular essa entrada de ar é o que mantém o ambiente interno estável e ideal para frutas sensíveis.

Como essa regulagem interfere na vida útil das frutas

Frutas como morango, uva e mamão duram muito mais quando ficam em um ambiente de alta umidade, porque isso impede o ressecamento da polpa.

Já maçã, pera e ameixa se beneficiam de uma ventilação maior, pois soltam gases naturais que aceleram o amadurecimento. Quando a regulagem está na posição correta, a geladeira consegue manter esse microclima equilibrado e evita desperdício.

Essa diferença no ajuste pode aumentar a duração das frutas em vários dias.

O que acontece quando a geladeira funciona no modo padrão

Sem ajustes, a geladeira opera pensando em resfriar tudo da mesma maneira. O gavetão recebe ar frio de forma constante, mesmo quando não deveria, e isso interfere na textura e na doçura natural das frutas.

Técnicos afirmam que esse é um dos motivos pelos quais muitos alimentos “queimam” na geladeira, ficam sem sabor ou mofam rapidamente, dando a impressão de que o produto estava velho quando, na verdade, foi mal conservado.

O ajuste corrige esse desequilíbrio e melhora o desempenho do aparelho.

Por que a regulagem é mais importante do que comprar potes especiais

Embora recipientes selados ajudem, o fator decisivo continua sendo o controle de umidade do gavetão. Sem essa regulagem ativa, até frutas guardadas em potes tendem a estragar rápido porque o problema está no microclima da geladeira, e não no recipiente.

Ajustar a ventilação correta permite que qualquer organização interna funcione melhor e mantenha as frutas frescas por muito mais tempo.

Esse simples detalhe evita desperdício e reduz o gasto mensal com reposição de alimentos.

