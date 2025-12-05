A regulagem escondida da geladeira que ajuda a conservar frutas por mais tempo
Técnicos em refrigeração explicam que existe uma regulagem interna pouco usada pelos consumidores que faz diferença direta no tempo de conservação
\A maioria das pessoas guarda frutas no gavetão da geladeira sem saber que esse compartimento depende de um fluxo de ar específico para funcionar corretamente.
Quando o ar frio entra demais, as frutas desidratam. Quando entra de menos, a umidade se acumula e acelera o apodrecimento.
Isso acontece porque cada geladeira trabalha com um sistema de circulação pensado para manter o equilíbrio entre temperatura e umidade — e esse equilíbrio raramente está configurado da forma ideal para frutas.
A função que controla a umidade e quase ninguém ajusta
Dentro do gavetão, muitas geladeiras possuem uma pequena abertura deslizante ou um controle de ventilação, geralmente chamado de “regulagem de umidade”.
Esse é o ajuste que a maioria dos usuários ignora. Quando ele está aberto demais, o ar frio circula sem controle e retira a umidade natural dos alimentos. Quando está completamente fechado, a umidade retida cria gotas de água e acelera a decomposição.
Regular essa entrada de ar é o que mantém o ambiente interno estável e ideal para frutas sensíveis.
Como essa regulagem interfere na vida útil das frutas
Frutas como morango, uva e mamão duram muito mais quando ficam em um ambiente de alta umidade, porque isso impede o ressecamento da polpa.
Já maçã, pera e ameixa se beneficiam de uma ventilação maior, pois soltam gases naturais que aceleram o amadurecimento. Quando a regulagem está na posição correta, a geladeira consegue manter esse microclima equilibrado e evita desperdício.
Essa diferença no ajuste pode aumentar a duração das frutas em vários dias.
O que acontece quando a geladeira funciona no modo padrão
Sem ajustes, a geladeira opera pensando em resfriar tudo da mesma maneira. O gavetão recebe ar frio de forma constante, mesmo quando não deveria, e isso interfere na textura e na doçura natural das frutas.
Técnicos afirmam que esse é um dos motivos pelos quais muitos alimentos “queimam” na geladeira, ficam sem sabor ou mofam rapidamente, dando a impressão de que o produto estava velho quando, na verdade, foi mal conservado.
O ajuste corrige esse desequilíbrio e melhora o desempenho do aparelho.
Por que a regulagem é mais importante do que comprar potes especiais
Embora recipientes selados ajudem, o fator decisivo continua sendo o controle de umidade do gavetão. Sem essa regulagem ativa, até frutas guardadas em potes tendem a estragar rápido porque o problema está no microclima da geladeira, e não no recipiente.
Ajustar a ventilação correta permite que qualquer organização interna funcione melhor e mantenha as frutas frescas por muito mais tempo.
Esse simples detalhe evita desperdício e reduz o gasto mensal com reposição de alimentos.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!