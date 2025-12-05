MP aciona Justiça após prefeito de Caldas Novas descumprir acordo e deixar de pagar multa por nepotismo

Pelo compromisso firmado, mandatário deveria pagar multa civil de R$ 27.417, mas não honrou com o compromisso

Davi Galvão - 05 de dezembro de 2025

Prefeito de Caldas Novas, Kleber Luiz Marra. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) ingressou com uma ação judicial contra o prefeito de Caldas Novas, Kleber Luiz Marra, após ele descumprir um Acordo de Não Persecução Cível, firmado em 31 de janeiro.

O acordo tratava de uma apuração de nepotismo envolvendo a nomeação da sobrinha do prefeito para o cargo de diretora do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), prática proibida pela legislação e por entendimentos consolidados dos tribunais.

Pelo compromisso, o prefeito deveria pagar multa civil de R$ 27.417 dividida em dez parcelas mensais, mas quitou apenas seis — todas pagas com atraso e deixou de efetuar novos pagamentos completamente desde setembro.

Com o descumprimento, houve o vencimento antecipado das parcelas restantes, resultando em saldo principal de R$ 10.966,80.

Sobre o valor, incidem multa de 20%, juros de mora e atualização pela taxa Selic, totalizando R$ 13.379,50 em 03 de dezembro.

A medida foi apresentada pelo promotor Wessel Teles de Oliveira, da 5ª Promotoria de Justiça da comarca, que também determinou a retomada do inquérito civil que investiga o ato de improbidade.

Na ação, o MPGO pede que o prefeito seja intimado a pagar o débito no prazo legal, sob pena de multa de 10% e honorários no mesmo percentual, além de possível inscrição em dívida ativa.

Se o valor não for quitado, o órgão requer identificação e bloqueio de bens.

Paralelamente, o MP ajuizou uma ação civil pública para responsabilizá-lo pelo ato de improbidade administrativa decorrente do nepotismo.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caldas Novas, solicitando um posicionamento sobre a questão. Porém, até o fechamento da matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto.

