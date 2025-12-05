MP aciona Justiça após prefeito de Caldas Novas descumprir acordo e deixar de pagar multa por nepotismo

Pelo compromisso firmado, mandatário deveria pagar multa civil de R$ 27.417, mas não honrou com o compromisso

Davi Galvão Davi Galvão -
Prefeito de Caldas Novas, Kleber Luiz Marra. (Foto: Reprodução)
Prefeito de Caldas Novas, Kleber Luiz Marra. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) ingressou com uma ação judicial contra o prefeito de Caldas Novas, Kleber Luiz Marra, após ele descumprir um Acordo de Não Persecução Cível, firmado em 31 de janeiro.

O acordo tratava de uma apuração de nepotismo envolvendo a nomeação da sobrinha do prefeito para o cargo de diretora do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), prática proibida pela legislação e por entendimentos consolidados dos tribunais.

Pelo compromisso, o prefeito deveria pagar multa civil de R$ 27.417 dividida em dez parcelas mensais, mas quitou apenas seis — todas pagas com atraso e deixou de efetuar novos pagamentos completamente desde setembro.

Leia também

Com o descumprimento, houve o vencimento antecipado das parcelas restantes, resultando em saldo principal de R$ 10.966,80.

Sobre o valor, incidem multa de 20%, juros de mora e atualização pela taxa Selic, totalizando R$ 13.379,50 em 03 de dezembro.

A medida foi apresentada pelo promotor Wessel Teles de Oliveira, da 5ª Promotoria de Justiça da comarca, que também determinou a retomada do inquérito civil que investiga o ato de improbidade.

Na ação, o MPGO pede que o prefeito seja intimado a pagar o débito no prazo legal, sob pena de multa de 10% e honorários no mesmo percentual, além de possível inscrição em dívida ativa.

Se o valor não for quitado, o órgão requer identificação e bloqueio de bens.

Paralelamente, o MP ajuizou uma ação civil pública para responsabilizá-lo pelo ato de improbidade administrativa decorrente do nepotismo.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caldas Novas, solicitando um posicionamento sobre a questão. Porém, até o fechamento da matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias