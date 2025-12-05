O recurso escondido da máquina de lavar que elimina fiapos das roupas e muita gente nem sabe que existe

Técnicos explicam que a maioria das máquinas modernas já possui um recurso interno que resolve esse incômodo silenciosamente e quase ninguém usa

Gabriel Yuri Souto - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Muita gente se frustra ao retirar roupas da máquina e perceber que, mesmo limpas, elas saem cheias de fiapos. O problema é tão comum que muitos acreditam que a solução está apenas em trocar de sabão ou lavar as peças separadamente.

Por que os fiapos continuam aparecendo mesmo com a lavagem correta

Os fiapos surgem quando fibras soltas se desprendem durante o ciclo de agitação. Peças de algodão, toalhas e roupas escuras são as que mais sofrem com isso.

Como a máquina trabalha com grande volume de água e movimento constante, essas fibras se misturam e acabam grudando em outras peças.

Mesmo quem divide roupas por cor ou tecido nota que os fiapos continuam aparecendo, porque o problema não está apenas na escolha do sabão, mas na forma como a máquina retém resíduos durante o processo.

O compartimento interno que coleta fiapos sem interferir no funcionamento

A maioria das máquinas de lavar conta com um pequeno filtro coletor de fiapos, muitas vezes localizado na parte interna do cesto, atrás de uma tampa lateral ou na parte inferior frontal do aparelho.

Esse filtro funciona como uma peneira que retém fibras soltas, cabelos e pequenos resíduos antes que eles voltem a circular pela água. No entanto, por ser discreto e pouco mencionado nos manuais, muitos usuários passam anos sem saber que ele existe.

Essa peça simples impede que os fiapos voltem para a roupa durante o enxágue.

Como o filtro age durante o ciclo e por que poucos ativam seu potencial

Enquanto a máquina enche, agita e drena a água, o filtro cria um fluxo direcionado que captura as partículas em suspensão.

Assim que o cesto esvazia, essas fibras ficam presas dentro do compartimento e não retornam para o tambor. Quando o filtro está limpo, o processo funciona plenamente.

Porém, quando permanece esquecido, ele entope, perde eficiência e faz com que todos os fiapos retornem às roupas — dando a impressão de que a máquina “sujou” o que deveria limpar.

O desempenho desse recurso depende diretamente da limpeza periódica.

Por que ativar e limpar o filtro muda completamente o resultado da lavagem

A remoção regular dos resíduos acumulados garante que o filtro capture mais fibras a cada ciclo. O efeito é imediato: roupas escuras saem sem manchas claras, toalhas ficam mais macias e peças delicadas não acumulam partículas.

Técnicos afirmam que, quando o filtro funciona corretamente, até a qualidade da água melhora, porque a quantidade de microfibras soltas diminui.

O detalhe que prolonga a vida útil da máquina e reduz problemas futuros

Além de melhorar o visual das roupas, manter o filtro em funcionamento reduz o desgaste do motor. Quando há acúmulo de fiapos no sistema, a máquina trabalha mais para drenar a água e pode sofrer com entupimentos internos.

O filtro, quando limpo, impede que esses resíduos avancem para partes sensíveis do aparelho. Esse hábito prolonga a vida útil da máquina e evita manutenção desnecessária.

É um recurso discreto, mas essencial para o bom desempenho do equipamento.

