Santa Casa de Goiânia abre seleção com mais de 30 vagas e salários de até R$ 3,1 mil

Cargos oferecem vale transporte, alimentação na empresa, convênio e auxílio para cuidados de saúde mental

Natália Sezil -
Santa Casa de Goiânia está com vagas de emprego abertas.
Santa Casa de Goiânia está com vagas de emprego abertas. (Foto: Divulgação)

A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, localizada na Vila Americano do Brasil, está com mais de 30 vagas em aberto, com salários que podem chegar a R$ 3,1 mil.

A oportunidade abarca vários cargos diferentes, entre especialidades médicas, auxiliares diversos, área administrativa e serviços gerais, além de estagiários e jovem aprendiz. Todas estão disponíveis também para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas reabilitadas pelo INSS.

A carga horária varia de acordo com a função, podendo ser de 30h semanais, 44h semanais ou na escala 12×36. Os vencimentos vão de R$ 1.783,10 a R$ 2.693,95.

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O salário final sobe por conta do adicional de insalubridade, no valor de R$ 324,20. Além disso, as vagas contam com vale transporte, alimentação na empresa, convênio SESC e participação no programa Saúde Mental para Todos.

Interessados precisam ficar atentos: cada vaga tem o próprio prazo final para aceitar candidaturas. Alguns encerram nesta quarta-feira (08), enquanto outros seguem até 31 de maio.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp, número (62) 3254-4284, ou pelo site da Santa Casa, na aba Trabalhe Conosco.

Confira todas as vagas:

  • Assistente de farmácia;
  • Assistente de TI;
  • Assistente técnico de manutenção;
  • Atendente hospitalar;
  • Auxiliar de almoxarifado;
  • Auxiliar de controle e estoque;
  • Auxiliar de cozinha;
  • Auxiliar de higienização;
  • Auxiliar de manutenção;
  • Auxiliar de patrimônio;
  • Biomédico(a) ferista;
  • Condutor;
  • Copeira;
  • Encanador;
  • Encarregado de higienização;
  • Enfermeiro(a) UTI;
  • Estagiário de RH ou DP;
  • Farmacêutico;
  • Fonoaudióloga hospitalar;
  • Jardineiro;
  • Jovem aprendiz;
  • Médico do trabalho;
  • Pintor;
  • Supervisor de manutenção;
  • Técnico de análises clínicas;
  • Técnico de enfermagem hemodiálise;
  • Técnico de enfermagem transfusionista;
  • Técnico de segurança do trabalho;
  • Técnico de enfermagem – segurança do paciente.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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