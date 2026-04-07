Santa Casa de Goiânia abre seleção com mais de 30 vagas e salários de até R$ 3,1 mil

Cargos oferecem vale transporte, alimentação na empresa, convênio e auxílio para cuidados de saúde mental

Natália Sezil - 07 de abril de 2026

Santa Casa de Goiânia está com vagas de emprego abertas. (Foto: Divulgação)

A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, localizada na Vila Americano do Brasil, está com mais de 30 vagas em aberto, com salários que podem chegar a R$ 3,1 mil.

A oportunidade abarca vários cargos diferentes, entre especialidades médicas, auxiliares diversos, área administrativa e serviços gerais, além de estagiários e jovem aprendiz. Todas estão disponíveis também para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas reabilitadas pelo INSS.

A carga horária varia de acordo com a função, podendo ser de 30h semanais, 44h semanais ou na escala 12×36. Os vencimentos vão de R$ 1.783,10 a R$ 2.693,95.

O salário final sobe por conta do adicional de insalubridade, no valor de R$ 324,20. Além disso, as vagas contam com vale transporte, alimentação na empresa, convênio SESC e participação no programa Saúde Mental para Todos.

Interessados precisam ficar atentos: cada vaga tem o próprio prazo final para aceitar candidaturas. Alguns encerram nesta quarta-feira (08), enquanto outros seguem até 31 de maio.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp, número (62) 3254-4284, ou pelo site da Santa Casa, na aba Trabalhe Conosco.

Confira todas as vagas:

Assistente de farmácia;

Assistente de TI;

Assistente técnico de manutenção;

Atendente hospitalar;

Auxiliar de almoxarifado;

Auxiliar de controle e estoque;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de higienização;

Auxiliar de manutenção;

Auxiliar de patrimônio;

Biomédico(a) ferista;

Condutor;

Copeira;

Encanador;

Encarregado de higienização;

Enfermeiro(a) UTI;

Estagiário de RH ou DP;

Farmacêutico;

Fonoaudióloga hospitalar;

Jardineiro;

Jovem aprendiz;

Médico do trabalho;

Pintor;

Supervisor de manutenção;

Técnico de análises clínicas;

Técnico de enfermagem hemodiálise;

Técnico de enfermagem transfusionista;

Técnico de segurança do trabalho;

Técnico de enfermagem – segurança do paciente.

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