Santa Casa de Goiânia abre seleção com mais de 30 vagas e salários de até R$ 3,1 mil
Cargos oferecem vale transporte, alimentação na empresa, convênio e auxílio para cuidados de saúde mental
A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, localizada na Vila Americano do Brasil, está com mais de 30 vagas em aberto, com salários que podem chegar a R$ 3,1 mil.
A oportunidade abarca vários cargos diferentes, entre especialidades médicas, auxiliares diversos, área administrativa e serviços gerais, além de estagiários e jovem aprendiz. Todas estão disponíveis também para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas reabilitadas pelo INSS.
A carga horária varia de acordo com a função, podendo ser de 30h semanais, 44h semanais ou na escala 12×36. Os vencimentos vão de R$ 1.783,10 a R$ 2.693,95.
O salário final sobe por conta do adicional de insalubridade, no valor de R$ 324,20. Além disso, as vagas contam com vale transporte, alimentação na empresa, convênio SESC e participação no programa Saúde Mental para Todos.
Interessados precisam ficar atentos: cada vaga tem o próprio prazo final para aceitar candidaturas. Alguns encerram nesta quarta-feira (08), enquanto outros seguem até 31 de maio.
As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp, número (62) 3254-4284, ou pelo site da Santa Casa, na aba Trabalhe Conosco.
Confira todas as vagas:
- Assistente de farmácia;
- Assistente de TI;
- Assistente técnico de manutenção;
- Atendente hospitalar;
- Auxiliar de almoxarifado;
- Auxiliar de controle e estoque;
- Auxiliar de cozinha;
- Auxiliar de higienização;
- Auxiliar de manutenção;
- Auxiliar de patrimônio;
- Biomédico(a) ferista;
- Condutor;
- Copeira;
- Encanador;
- Encarregado de higienização;
- Enfermeiro(a) UTI;
- Estagiário de RH ou DP;
- Farmacêutico;
- Fonoaudióloga hospitalar;
- Jardineiro;
- Jovem aprendiz;
- Médico do trabalho;
- Pintor;
- Supervisor de manutenção;
- Técnico de análises clínicas;
- Técnico de enfermagem hemodiálise;
- Técnico de enfermagem transfusionista;
- Técnico de segurança do trabalho;
- Técnico de enfermagem – segurança do paciente.
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