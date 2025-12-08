As cores que vão dominar 2026: a paleta que já chama atenção no mundo todo
As cores que vão dominar 2026 já aparecem em tendências internacionais e formam uma paleta inesperada, marcada por contraste, naturalidade e um toque futurista
As cores que vão dominar 2026 começaram a surgir em desfiles, vitrines, lançamentos de tecnologia e até na decoração de interiores.
A paleta chama atenção porque mistura tons suaves com cores de impacto, criando combinações modernas que refletem tanto conforto quanto ousadia.
Embora as apostas mudem ano a ano, um padrão já se destaca nas principais análises de tendências globais e revela o que deve ocupar roupas, objetos e ambientes daqui para frente.
A presença crescente dos tons terrosos refinados
Os tons terrosos voltam com força, porém mais sofisticados. Marrom claro, terracota fria e nude amadeirado aparecem como base em coleções internacionais.
Esses tons criam sensação de aconchego e estabilidade, algo muito procurado em um cenário global que busca equilíbrio. A naturalidade dessa paleta combina com diferentes estilos e se adapta tanto ao minimalismo quanto ao design mais orgânico.
A ascensão dos verdes tecnológicos
Entre as cores que vão dominar 2026, o verde ganha protagonismo em versões inéditas. O destaque fica para o verde néon suave e o verde digital, inspirado em telas de LED e interfaces futuristas.
Esses tons aparecem em roupas esportivas, acessórios modernos, embalagens e até eletrodomésticos. O contraste da cor remete a inovação e energia, impulsionando sua popularidade antes mesmo da virada do ano.
O retorno dos azuis iluminados
O azul volta como símbolo de serenidade, porém com intensidade ampliada. O azul luminoso, próximo do tom elétrico, surge como opção vibrante, enquanto versões mais claras aparecem em propostas de calmaria visual.
A mistura dos dois cria paletas dinâmicas, muito usadas em branding e moda casual. Esses azuis unem leveza com impacto visual, o que os torna uma escolha frequente em tendências globais.
O destaque inesperado dos tons rosados modernos
O rosa não desaparece em 2026. Pelo contrário, ganha versões mais maduras, como rosa queimado e rosa mineral. Esses tons equilibram delicadeza e profundidade, combinando com ambientes contemporâneos e peças de moda mais estruturadas.
A presença constante em vitrines internacionais confirma que o rosado moderno continua sendo uma das apostas mais fortes do próximo ano.
