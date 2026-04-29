A estrada mais íngreme do mundo tem 800 metros, fica a 1.500 metros de altitude e desafia qualquer motorista que tenta subi-la

Local impressiona pela inclinação extrema e exige habilidade de quem se arrisca a encarar o trajeto

Gabriel Yuri Souto - 29 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@exploreomundoaqui)

Você teria coragem de encarar uma estrada que parece subir quase em linha reta? Em vídeos que circulam nas redes sociais, a impressão é de que o trajeto desafia até a lógica, como se fosse impossível dirigir ali sem riscos.

No entanto, apesar do impacto visual, esse tipo de cenário é mais comum do que parece em regiões montanhosas. E é justamente no norte do Vietnã que algumas dessas estradas vêm chamando atenção de viajantes e curiosos.

As imagens viralizaram por mostrar um trecho extremamente íngreme, cercado por montanhas e com vista para rios de cor turquesa lá embaixo.

Estrada impressiona pela inclinação

À primeira vista, a estrada parece subir de forma quase vertical. Isso acontece, principalmente, por causa do ângulo da gravação, feita de cima, o que intensifica a sensação de inclinação.

Mesmo assim, o trecho continua sendo bastante íngreme na realidade, o suficiente para exigir atenção total de quem se arrisca a passar por ali.

Além disso, a combinação de subida acentuada com curvas fechadas torna o trajeto ainda mais desafiador.

Norte do Vietnã concentra esse tipo de estrada

Esse tipo de via não é isolado. No norte do Vietnã, é comum encontrar estradas esculpidas diretamente nas montanhas.

Como o relevo da região é bastante acidentado, engenheiros precisaram adaptar os caminhos às encostas, criando trajetos com:

Subidas intensas

Curvas sinuosas

Pouca margem de erro

Vistas panorâmicas impressionantes

Por isso, dirigir nesses locais exige experiência e cautela.

Beleza e perigo no mesmo cenário

Apesar do risco, o visual é um dos grandes atrativos.

As estradas oferecem vistas privilegiadas de vales e rios, o que atrai turistas em busca de experiências únicas. No entanto, essa beleza vem acompanhada de perigo.

Uma curva mal feita, por exemplo, pode transformar o passeio em uma situação extremamente arriscada — especialmente em trechos sem proteção lateral.

Desafio para quem gosta de aventura

No fim das contas, encarar uma estrada como essa vai além de dirigir.

É uma experiência que mistura adrenalina, paisagem e superação. Ainda assim, exige preparo, atenção constante e respeito aos limites da via.

E você, teria coragem de subir uma estrada assim?

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