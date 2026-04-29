Vizinho pode construir janelas ou sacadas viradas diretamente para o seu quintal? Veja o que diz a lei

Código Civil impõe limites claros para proteger a privacidade entre vizinhos e pode até exigir demolição de obras irregulares

Gabriel Yuri Souto - 29 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Você já imaginou acordar e perceber que o vizinho abriu uma janela ou construiu uma sacada com vista direta para o seu quintal? A situação, além de desconfortável, levanta uma dúvida importante: isso é permitido por lei?

Muita gente acredita que, por se tratar de um terreno próprio, o proprietário pode construir da forma que quiser. No entanto, a legislação brasileira estabelece limites bem definidos justamente para evitar conflitos e proteger a privacidade.

E é nesse ponto que entram os chamados direitos de vizinhança.

O que diz a lei sobre janelas e sacadas

O Código Civil permite que o proprietário construa em seu terreno. No entanto, ele precisa respeitar o direito dos vizinhos, especialmente quando o assunto envolve privacidade, segurança e sossego.

Por isso, a lei estabelece regras específicas para a abertura de janelas, varandas e terraços voltados para o imóvel ao lado.

Qual é a distância mínima obrigatória

Segundo o artigo 1.301 do Código Civil, o proprietário não pode abrir janelas, sacadas ou terraços a menos de 1,5 metro da divisa do terreno vizinho, quando a visão for direta.

Essa regra existe justamente para evitar a chamada “invasão visual”, que compromete a privacidade do imóvel ao lado.

Já em áreas rurais, a distância mínima é ainda maior: 3 metros.

E quando a janela é lateral?

A lei também trata de situações em que a abertura não fica de frente para o terreno vizinho.

Nesse caso, quando a janela é lateral ou perpendicular, a distância mínima pode ser reduzida para 75 centímetros, já que o impacto na privacidade é menor.

Além disso, pequenas aberturas para ventilação e iluminação — com dimensões reduzidas e posicionadas a mais de dois metros de altura — são permitidas.

O que fazer se o vizinho desrespeitar a regra

Se o vizinho ignorar essas exigências, o proprietário prejudicado pode tomar medidas legais.

Inclusive, não é necessário provar prejuízo direto. O simples descumprimento da distância mínima já configura violação da lei.

Entre as medidas recomendadas, estão:

Registrar fotos e vídeos da obra

Notificar o vizinho formalmente

Procurar um advogado para avaliar uma ação judicial

Em muitos casos, a Justiça pode determinar até a demolição da estrutura irregular.

Existe prazo para reclamar?

Sim, e esse detalhe é essencial.

O Código Civil estabelece um prazo de um ano e um dia após a conclusão da obra para que o vizinho prejudicado entre com ação.

Caso esse prazo passe sem contestação, a construção pode se tornar regular do ponto de vista jurídico, dificultando qualquer tentativa futura de remoção.

Por que a lei impõe essas regras

No fim das contas, a legislação busca equilibrar o direito de construir com o respeito ao espaço do outro.

Ou seja, você pode fazer obras no seu terreno, mas não pode prejudicar a privacidade do vizinho.

Por isso, entender essas regras evita conflitos — e, principalmente, dores de cabeça com processos judiciais.

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