Conheça a cidade brasileira chamada de Gigante do Oeste que faz o encontro perfeito entre desenvolvimento e natureza

11 de dezembro de 2025

Bem ali no extremo Oeste da Bahia, cercado pela vegetação do cerrado, rios e veredas, surge Cocos, um município de território extenso, natureza vibrante e com uma história que atravessa séculos.

Situado na mesorregião de Santa Maria da Vitória, Cocos ocupa mais de 10 mil quilômetros quadrados e abriga uma população de cerca de 19 mil habitantes.

O gentílico coquense reflete uma tradição que remonta aos primórdios do Brasil colonial: a região onde hoje está Cocos era habitada por povos indígenas e, a partir do século XVIII, recebeu bandeirantes e migrantes em busca de terras férteis.

A cidade só foi oficialmente emancipada em 1958, mas o arraial que lhe deu origem já era conhecido há muito tempo, graças à abundância de coqueiros babaçu, o que inspirou o nome popular “Cocos”.

Cocos é um exemplo de como o desenvolvimento regional pode caminhar junto com a preservação ambiental. Grande parte do território está inserida no bioma Cerrado, com rios, veredas e paisagens naturais típicas do sertão baiano, muitas vezes negligenciadas em outras regiões.

A economia local da região se apoia em atividades agropecuárias e no agronegócio, reflexo recente de um movimento de modernização da produção, que traz emprego e renda para a população coquense.

Para quem busca turismo fora dos circuitos tradicionais, Cocos oferece uma experiência autêntica: rios tranquilos, natureza preservada e o clima aberto do sertão baiano convidam a quem deseja desacelerar, reconectar com o verde e com tradições locais.

A hospitalidade dos coquenses, a cultura da região e a vastidão territorial fazem de Cocos um destino que honra o apelido de “Gigante do Oeste”.

