Postos de Goiânia e Aparecida são autuados por preço abusivo de gasolina e etanol

Órgão entendeu que a alta repentina nos valores pagos por litro não tiveram justa causa

Natália Sezil - 12 de dezembro de 2025

Procon autuou nove dos 10 postos de combustível visitados. (Foto: Procon Goiás)

O Procon Goiás autuou nove postos de combustíveis em Goiânia e Aparecida de Goiânia por abusividade nos preços. A ação aconteceu na última quarta-feira (10), quando apenas um dos estabelecimentos visitados estava de acordo com as normas.

A fiscalização acontece na mesma semana em que motoristas da capital se surpreenderam com a alta repentina no valor pago pelo etanol. Em alguns locais, o litro chegava a custar R$ 5,27, até R$ 0,70 mais caro que no dia anterior.

Ao visitar os postos, os agentes do Procon constataram variação de mais de 30% na margem de lucro bruto no litro do etanol comum.

Em um empreendimento de Aparecida de Goiânia, a situação foi ainda mais séria: a margem de lucro chegou a 43%. Na prática, os empresários compravam o combustível a R$ 3,63 e vendiam a R$ 5,19.

Os fiscais entenderam que os valores aumentaram sem justa causa, o que é considerado infração no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. As empresas ainda podem apresentar defesa dentro de 20 dias.

Clientes que se sentirem lesados podem realizar denúncias ao Procon Goiás por meio do telefone 151, para quem está na capital, pelo (62) 3201-7124, para quem está em outras cidades, ou pelo Portal Expresso.

Preços em Anápolis também variam

O Procon também visitou, recentemente, dez postos em Anápolis. O levantamento, divulgado na quarta-feira (10), revelou diferenças de até R$ 0,30 no litro do combustível, dependendo do estabelecimento.

No caso específico do etanol, os valores variavam entre R$ 4,49 e R$ 4,79. Tratando-se da gasolina, a oscilação ficava entre R$ 6,29 e R$ 6,39.

