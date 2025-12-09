Motoristas se assustam ao encontrar litro do etanol custando R$ 5,27 em posto de Goiânia

Aumento de aproximadamente R$ 0,70 foi repentino e superou outras cidades do estado

Natália Sezil - 09 de dezembro de 2025

Litro do etanol chegou a custar R$ 5,27 em Goiânia. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Alguns motoristas de Goiânia se assustaram ao tentar abastecer carros e motos nesta terça-feira (09): o etanol foi encontrado custando até R$ 5,27 nos postos de combustível da capital.

O aumento parece ter sido repentino, com o preço subindo cerca de R$ 0,70 de uma única vez – e se distanciando do que é encontrado, por exemplo, em Anápolis (R$ 4,49) e Rio Verde (R$ 4,59).

Márcio Andrade, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto Goiás), explicou à TV Anhanguera que o aumento acontece na indústria, dizendo ser por conta da entressafra.

“Então as distribuidoras têm vendido para os postos, já durante várias semanas, com reajustes sucessivos. Esses reajustes vêm ficado represados, até que chega o momento em que algum empresário resolve repassar, e os outros tendem a seguir”, detalha.

A diferença nos valores acontece poucos dias depois de o Conselho Nacional de Política Fazendeira (Confaz) divulgar que o preço de alguns combustíveis vai aumentar.

No entanto, duas informações chamam atenção: a medida só vale a partir de 1º de janeiro, e não inclui o etanol. O tributo de ICMS na modalidade ad rem, que é afetada pelo reajuste, só diz respeito à gasolina, diesel e biodiesel, e gás de cozinha.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!