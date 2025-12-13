A fruta que fortalece o coração, o intestino e o humor, ganhando título de superalimento

Entender suas propriedades e saber como incluí-la na alimentação pode fazer diferença na vida de qualquer pessoa

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
A fruta que fortalece o coração, o intestino e o humor, ganhando título de superalimento
(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Divinas Receitas)

A fruta é um dos alimentos mais versáteis do dia a dia, mas existe uma fruta em especial que vem chamando atenção por fortalecer o coração, melhorar o funcionamento do intestino e até influenciar positivamente o humor.

Não é à toa que muitos especialistas passaram a chamá-la de superalimento.

E o mais interessante é que, apesar de ser simples e bastante acessível, essa fruta oferece benefícios para quem busca mais saúde, energia e bem-estar.

Leia também

Por isso, entender suas propriedades e como incluí-la na alimentação pode fazer diferença na rotina de qualquer pessoa.

A fruta que reúne sabor e nutrição

Estamos falando da banana-da-terra, uma fruta nutritiva e cheia de vantagens para o organismo.

Diferente das bananas comuns, ela possui uma concentração maior de carboidratos complexos.

Isso significa energia de liberação mais lenta, disposição por mais tempo e menos chances de sentir aquela fadiga repentina ao longo do dia.

É uma forma natural e eficiente de manter o corpo ativo.

Benefícios que fazem dela um superalimento

A banana-da-terra apresenta fibras solúveis que ajudam a regular o intestino, aumentam a saciedade e contribuem para o controle de peso.

Além disso, é rica em vitaminas A, C e complexo B, além de minerais como potássio, magnésio, ferro, fósforo e cálcio.

Essa combinação fortalece músculos, ossos, coração e pele, criando uma base sólida para a saúde geral.

Com tantos nutrientes, não é surpresa que essa fruta esteja ganhando cada vez mais destaque.

O componente que melhora o humor

Um dos diferenciais da banana-da-terra é a presença de triptofano, um aminoácido essencial que participa da produção de serotonina, conhecida como o hormônio do bem-estar.

Assim, ao consumir essa fruta com regularidade, é possível apoiar o equilíbrio emocional, reduzir o estresse e até melhorar o humor.

É um benefício simples, mas muito valioso para quem vive uma rotina intensa.

Um aliado importante para o coração

Outro ponto importante é o impacto positivo na saúde cardiovascular.

Por ajudar a equilibrar os níveis de colesterol e fornecer minerais como potássio e magnésio, a banana-da-terra contribui para proteger o coração.

Essa fruta auxilia na regulação da pressão arterial e no bom funcionamento do sistema circulatório, tornando-se uma opção inteligente para quem busca prevenção e qualidade de vida.

Ajuda no controle glicêmico

Os carboidratos complexos presentes nessa fruta têm digestão lenta, o que mantém os níveis de glicose no sangue mais estáveis.

Essa característica é especialmente importante para quem precisa cuidar da saúde metabólica ou evitar oscilações bruscas de energia.

A fruta oferece equilíbrio e sustento ao longo do dia.

Versatilidade na cozinha

Além de todos os benefícios, a banana-da-terra se destaca pela versatilidade.

Pode ser consumida cozida, assada, frita, em purês, tortas, bolos, chips ou sobremesas.

Ela combina com café da manhã, almoço, jantar e até lanches rápidos.

É uma fruta que se adapta facilmente ao dia a dia e ainda adiciona sabor e textura às refeições.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias