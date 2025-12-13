Em quatro meses, corretor de imóveis de Goiânia ganha dois carros 0 km em sorteios

Para atividade que depende de resultados concretos, Natal chega recheado para profissional do mercado imobiliário

Da Redação - 13 de dezembro de 2025

Corretor de imóveis em Goiânia, Marco Aurélio Milhomens ganhou dois carros 0 km em sorteios. (Foto: Divulgação)

Esperado pelos brasileiros, o 13º salário não chega para toda sua população economicamente ativa. Entre os que não contam com o benefício, estão os empreendedores, que já chegam a 47 milhões no País segundo a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor).

Entre esses empreendedores, estão os corretores de imóveis que, além das comissões, contam com bonificações em dinheiro, sorteio de veículos de diferentes portes e viagens de lazer, entre outros ‘mimos’ pagos pelas incorporadoras pelo cumprimento de metas de vendas.

Para uma atividade que depende de resultados concretos para ter um “salário no fim de cada mês”, essa é uma boa chance de fazer um gordo 13º salário.

Essas campanhas já fazem parte da rotina dos corretores de imóveis, especialmente os que atuam em Goiânia, considerado o terceiro maior do País. O que não é comum, é um raio cair duas vezes no mesmo lugar e, de quebra, em um curto espaço de tempo.

Em agosto deste ano, a FGR Incorporadora realizou o sorteio de 10 Volkswagen Nivus Highline 0 km, além de premiar com bonificações em dinheiro. Naquele mês, o evento veio para coroar o sucesso de vendas do Jardins Grécia, um recorde da empresa, já que o empreendimento localizado na GO-020, foi vendido durante o lançamento, ocorrido em julho.

Entre os 10 sortudos, estava o corretor Marco Aurélio Milhomens, da MD Imob, ou Mad Dog, como é mais conhecida entre os colegas corretores de imóveis. E não demorou muito. Antes dele, só outros dois nomes haviam sido chamados em alto e bom tom.

“Eu estava lá no fundo, um pouco afastado, mas pensando positivamente que meu nome seria citado”, relembra. Para participar do sorteio, vendeu pessoalmente três casas no Jardins Grécia.

Marco, que tem 18 anos de experiência, conta que o veículo avaliado em R$ 160 mil chegou em excelente hora. Passando por um momento de aperto financeiro, estava ainda com um filho prestes a casar e uma filha grávida de um casal de gêmeos.

“Eu também sou construtor e estava em um momento apertado, mas deu tudo certo”. O destino do Nivus Highline foi o refinanciamento e o dinheiro ajudou a custear as respectivas despesas da prole.

Quatro meses se passaram e a chance de ganhar outro carro estava batendo na porta. Dessa vez, havia vendido o dobro de unidades – sendo quatro casas e dois lotes -desta vez, no Jardins Montreal, também da FGR Incorporações.

A princípio, numa conta rápida, a chance era maior – já que cada ‘cupom’ equivale a uma venda. Entretanto, o número de carros sorteados era inferior – cinco Volkswagen Nivus Highline. Mas sortudo que é sortudo não se apega a estatística e, se o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, Marco colocou o ditado popular no chinelo.

“Eu tinha passado aqui na frente [do stand da FGR] mais cedo, por volta de 7h, ao levar minha mulher para fazer exames e apontei para ela. Está vendo aquele carro, lá? Vou voltar com ele”, disse.

Na lista de Marco não tem mandinga, nem Mega-Sena. Para ele, isso é resultado do trabalho. Mas também não menospreza a sorte, já ganhou sorteios em dinheiro, viagens nacionais e internacionais, vouchers de restaurantes. “Só faltava o carro para fechar o ciclo de um bom corretor”, brincou.

Se faltava, veio em dose dupla, mas em uma intensidade que está longe de causar qualquer tipo de indisposição. Esse segundo veículo, ficou totalmente para ele e a esposa.

