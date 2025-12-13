Geladeira pode estar aumentando sua conta de luz sem você perceber e este detalhe explica o motivo

Mesmo funcionando normalmente, a geladeira pode esconder um consumo maior do que o esperado — e um detalhe simples explica por que isso acontece em muitas casas

Gabriel Yuri Souto - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

No cotidiano, a geladeira parece um eletrodoméstico estável, que consome praticamente a mesma energia todos os meses. No entanto, muita gente só percebe um aumento na conta de luz quando o valor já está alto demais.

Embora isso pareça inesperado, a causa costuma estar em um detalhe ignorado por grande parte dos consumidores. Quando esse ponto passa a ser observado, o consumo cai de forma imediata.

Quando a geladeira trabalha mais do que deveria

Em grande parte dos casos, o aumento na conta ocorre porque a borracha de vedação da porta perde eficiência com o tempo. Enquanto isso, o ar frio escapa e o ar quente entra.

Por causa disso, a geladeira precisa trabalhar por mais horas para manter a temperatura interna ideal. Esse esforço extra, mesmo silencioso, faz o consumo disparar sem que o morador perceba a mudança no dia a dia.

O detalhe que muita gente nunca confere

Embora pareça um componente discreto, a vedação é responsável por manter o interior do equipamento isolado. Quando ela resseca, racha ou fica suja, o fechamento perde força.

Assim, pequenas brechas surgem ao redor da porta. Isso explica o motivo de tantas pessoas notarem que alimentos gelam menos e que o motor permanece ligado por mais tempo. Além disso, essa falha aumenta o custo de energia toda semana.

Como identificar o problema rapidamente

Apesar de invisível à primeira vista, o teste é simples. Basta fechar a geladeira com uma folha de papel presa na porta. Se o papel deslizar com facilidade, a vedação não está funcionando como deveria.

Além disso, é comum notar suor na parte externa, gelo em excesso no freezer ou ruído constante do motor. Quando esses sinais aparecem juntos, a troca da borracha se torna urgente para evitar gastos maiores.

Medidas que ajudam a reduzir o consumo

Depois de corrigir a vedação, o consumo geralmente cai nos meses seguintes. No entanto, algumas práticas ajudam a evitar novos aumentos.

Entre elas estão: não encostar o equipamento na parede, evitar colocar alimentos quentes no interior e nunca abrir a porta repetidamente em um curto período de tempo.

Embora simples, esses hábitos reduzem a carga sobre o motor e prolongam a vida útil do eletrodoméstico.

