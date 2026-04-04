A sobremesa obrigatória no domingo de Páscoa leva apenas 5 ingredientes
Uma sobremesa que impressiona no primeiro corte
A Páscoa vai muito além dos tradicionais ovos de chocolate. Nos últimos anos, novas receitas têm conquistado espaço nas mesas brasileiras, trazendo criatividade, economia e, principalmente, muito sabor.
Sobremesas caseiras ganham destaque por permitirem combinações diferentes e um toque mais personalizado.
Nesse cenário,receitas práticas e com poucos ingredientes chamam ainda mais atenção. Afinal, unir facilidade no preparo com um resultado sofisticado se tornou o objetivo de muita gente na cozinha.
É justamente nesse contexto que o bombom gigante de maracujá se destaca, combinando crocância, cremosidade e um sabor marcante.
Poucos ingredientes, resultado de confeitaria
A receita aposta na simplicidade sem abrir mão do sabor. Com apenas cinco ingredientes, você consegue criar uma sobremesa que impressiona tanto na aparência quanto na textura.
Ingredientes:
- 300g de chocolate meio amargo
- 1 caixinha de leite condensado
- 3 caixinhas de creme de leite
- 1 pacotinho de suco sabor maracujá
- 200g de bolo de baunilha
Além disso, a combinação desses itens garante equilíbrio perfeito entre o doce e o azedinho, enquanto o bolo adiciona maciez ao recheio.
Modo de preparo prático e eficiente
Para garantir um bom resultado, siga o preparo em etapas:
1. Prepare a casca de chocolate
Derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas em intervalos curtos, mexendo sempre
Despeje na forma e espalhe bem no fundo e nas laterais
Retire o excesso e leve ao congelador por alguns minutos
Repita o processo para criar uma casca mais firme
- Dessa forma, você garante resistência e evita que o bombom quebre ao desenformar
2. Prepare o recheio cremoso
No liquidificador, bata o creme de leite, o leite condensado e o suco de maracujá
Continue até formar um creme homogêneo
- Assim, você cria uma mousse leve e com sabor equilibrado
3. Monte o bombom
Coloque uma camada de mousse sobre a casca
Adicione pedaços do bolo de baunilha
Continue intercalando camadas até preencher a forma
- Esse processo cria contraste entre cremosidade e maciez
4. Finalize e leve para gelar
Cubra tudo com o restante do chocolate derretido
Leve à geladeira ou congelador até firmar
Desenforme com cuidado
- Para um corte perfeito, aqueça levemente a faca antes de fatiar
Sobremesa une sabor e apresentação
O resultado final chama atenção logo no primeiro olhar. A casca firme contrasta com o recheio cremoso, enquanto o bolo traz leveza a cada fatia.
Além disso, a sobremesa se torna uma ótima opção para reunir a família, especialmente em datas comemorativas como a Páscoa. Ao mesmo tempo, o preparo simples permite que qualquer pessoa reproduza a receita sem dificuldade.
Consequentemente, o bombom gigante de maracujá se consolida como uma alternativa prática, econômica e extremamente saborosa para quem quer inovar na cozinha.
Vem ver como fica na prática!
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