A sobremesa obrigatória no domingo de Páscoa leva apenas 5 ingredientes

Uma sobremesa que impressiona no primeiro corte

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de Tela/ YouTube/ Cook’n Enjoy)

A Páscoa vai muito além dos tradicionais ovos de chocolate. Nos últimos anos, novas receitas têm conquistado espaço nas mesas brasileiras, trazendo criatividade, economia e, principalmente, muito sabor.

Sobremesas caseiras ganham destaque por permitirem combinações diferentes e um toque mais personalizado.

Nesse cenário,receitas práticas e com poucos ingredientes chamam ainda mais atenção. Afinal, unir facilidade no preparo com um resultado sofisticado se tornou o objetivo de muita gente na cozinha.

É justamente nesse contexto que o bombom gigante de maracujá se destaca, combinando crocância, cremosidade e um sabor marcante.

Poucos ingredientes, resultado de confeitaria

A receita aposta na simplicidade sem abrir mão do sabor. Com apenas cinco ingredientes, você consegue criar uma sobremesa que impressiona tanto na aparência quanto na textura.

Ingredientes:

300g de chocolate meio amargo

1 caixinha de leite condensado

3 caixinhas de creme de leite

1 pacotinho de suco sabor maracujá

200g de bolo de baunilha

Além disso, a combinação desses itens garante equilíbrio perfeito entre o doce e o azedinho, enquanto o bolo adiciona maciez ao recheio.

Modo de preparo prático e eficiente

Para garantir um bom resultado, siga o preparo em etapas:

1. Prepare a casca de chocolate

Derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas em intervalos curtos, mexendo sempre

Despeje na forma e espalhe bem no fundo e nas laterais

Retire o excesso e leve ao congelador por alguns minutos

Repita o processo para criar uma casca mais firme

Dessa forma, você garante resistência e evita que o bombom quebre ao desenformar

2. Prepare o recheio cremoso

No liquidificador, bata o creme de leite, o leite condensado e o suco de maracujá

Continue até formar um creme homogêneo

Assim, você cria uma mousse leve e com sabor equilibrado

3. Monte o bombom

Coloque uma camada de mousse sobre a casca

Adicione pedaços do bolo de baunilha

Continue intercalando camadas até preencher a forma

Esse processo cria contraste entre cremosidade e maciez

4. Finalize e leve para gelar

Cubra tudo com o restante do chocolate derretido

Leve à geladeira ou congelador até firmar

Desenforme com cuidado

Para um corte perfeito, aqueça levemente a faca antes de fatiar

Sobremesa une sabor e apresentação

O resultado final chama atenção logo no primeiro olhar. A casca firme contrasta com o recheio cremoso, enquanto o bolo traz leveza a cada fatia.

Além disso, a sobremesa se torna uma ótima opção para reunir a família, especialmente em datas comemorativas como a Páscoa. Ao mesmo tempo, o preparo simples permite que qualquer pessoa reproduza a receita sem dificuldade.

Consequentemente, o bombom gigante de maracujá se consolida como uma alternativa prática, econômica e extremamente saborosa para quem quer inovar na cozinha.

Vem ver como fica na prática!

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