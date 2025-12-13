Setor que estava em crise no Brasil volta a oferecer oportunidades de emprego com salários acima da média

Após um longo período de retração, o setor começa a reabrir vagas e surpreende ao oferecer salários mais altos do que o mercado costuma pagar

Gabriel Yuri Souto - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Nos últimos anos, o Brasil atravessou um cenário de instabilidade que atingiu diretamente o mercado de trabalho. A combinação de juros altos, queda no consumo e insegurança econômica fez com que diversos setores reduzissem investimentos e congelassem contratações.

Em muitos casos, o discurso era sempre o mesmo: falta de previsão, custos elevados e pouca margem para crescimento.

Esse ambiente acabou criando a sensação de que boas oportunidades estavam cada vez mais raras, principalmente aquelas com salários acima da média nacional.

Os sinais de retomada começam a aparecer no mercado de trabalho

Apesar do histórico recente de dificuldades, alguns indicadores começaram a mudar. Empresas voltaram a anunciar vagas, projetos engavetados foram retomados e a procura por mão de obra qualificada cresceu de forma silenciosa.

O que chama atenção é que essas oportunidades não surgem apenas em cargos básicos, mas também em funções técnicas e especializadas, muitas delas com remuneração mais atrativa.

Esse movimento surpreende até quem acompanha o mercado de perto, já que o setor em questão passou anos sendo citado como exemplo de retração.

O setor que estava em crise no Brasil e agora volta a contratar

O setor que estava em crise no Brasil e começa a mostrar sinais claros de recuperação é o da construção civil. Após um longo período de desaceleração, obras voltaram a sair do papel, especialmente em áreas como habitação, infraestrutura e empreendimentos comerciais.

Com isso, cresce a demanda por engenheiros, mestres de obra, técnicos especializados e profissionais ligados à gestão de projetos.

Em muitas regiões, os salários oferecidos já superam a média nacional, principalmente para funções que exigem experiência ou formação técnica específica.

Por que os salários estão mais altos nesse momento

A principal explicação está na escassez de profissionais qualificados. Durante os anos de crise, muita gente deixou o setor ou migrou para outras áreas.

Agora, com a retomada das obras, as empresas precisam competir por mão de obra, o que pressiona os salários para cima. Além disso, novos projetos exigem profissionais mais preparados, o que valoriza ainda mais quem tem experiência comprovada.

Esse cenário cria uma janela de oportunidade rara para quem atua ou pensa em voltar para a área.

O que esse movimento indica para os próximos meses

A retomada da construção civil sinaliza não apenas geração de empregos, mas também um efeito em cadeia na economia. O setor movimenta indústrias, comércio e serviços, o que tende a ampliar ainda mais as oportunidades.

Para trabalhadores atentos ao mercado, esse pode ser um dos melhores momentos dos últimos anos para encontrar vagas mais estáveis e com remuneração acima da média.

Esse retorno ao protagonismo explica por que o setor voltou a chamar atenção de profissionais e investidores.

