Fim de uma era: Nissan fecha fábrica após 7 anos e produção da Frontier chega ao fim neste país

Nissan negocia operação na Argentina após encerrar produção da Frontier e pode adotar modelo de distribuição local

Gabriel Dias - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma decisão estratégica no setor automotivo marca o fim de um ciclo importante em um dos principais mercados da América do Sul.

Depois de encerrar a produção local de uma picape conhecida, uma montadora japonesa agora avalia uma nova forma de manter sua presença comercial no país.

A mudança envolve a Nissan, que negocia a transferência de sua operação comercial na Argentina para os grupos SIMPA e Tagle. A empresa assinou um memorando de entendimento para analisar a possível adoção de um modelo baseado em importação e distribuição local.

O movimento ocorre após o fim da produção da Frontier na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba. A picape começou a ser fabricada no local em 2018, em uma linha compartilhada com a Renault, mas teve a produção encerrada em outubro de 2025, após sete anos de operação.

Com isso, a Nissan deixou de atuar como fabricante na Argentina e passou a trabalhar apenas com veículos importados. Mesmo assim, a empresa afirma que vendas, lançamentos, pós-venda e atendimento aos consumidores continuarão funcionando normalmente durante o processo.

A negociação faz parte do plano global Re:Nissan, voltado à reestruturação, à eficiência operacional e à revisão de mercados. A estratégia já foi aplicada em países como Chile e Peru, onde a marca passou a operar por meio de distribuidores oficiais.

Caso o acordo avance, SIMPA e Tagle poderão assumir a representação da Nissan na Argentina, mantendo a comercialização de modelos importados e o suporte à rede de concessionárias.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!