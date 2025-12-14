Pensão alimentícia: quando dá para pedir revisão e quais provas mais ajudam

Mudança na renda, nas despesas ou na necessidade do filho pode justificar pedido judicial de revisão da pensão alimentícia

Pedro Ribeiro - 14 de dezembro de 2025

(Foto: DIvulgação)

A pensão alimentícia é definida com base na necessidade de quem recebe e na capacidade de quem paga. No entanto, essa realidade pode mudar com o tempo. Alterações na renda, no emprego ou nas despesas familiares fazem com que muitas pessoas se perguntem quando é possível pedir a revisão da pensão alimentícia e quais provas realmente fazem diferença no processo.

A legislação brasileira permite a revisão, mas exige justificativa concreta e documentação adequada.

Em quais situações a revisão da pensão alimentícia é permitida

A revisão da pensão alimentícia pode ser solicitada sempre que houver mudança relevante na situação financeira de uma das partes ou nas necessidades de quem recebe o benefício.

Entre os casos mais comuns estão:

Perda de emprego ou redução significativa da renda de quem paga;

Novo emprego ou aumento expressivo de salário;

Nascimento de outros filhos;

Aumento das despesas com educação, saúde ou moradia do filho;

Mudança na guarda ou no tempo de convivência.

O pedido pode ser feito tanto para reduzir quanto para aumentar o valor da pensão, dependendo da situação apresentada.

Quais provas mais ajudam no pedido de revisão

Para que o juiz analise a revisão da pensão alimentícia, é fundamental apresentar provas documentais. Alegações sem comprovação dificilmente prosperam.

As provas mais relevantes costumam ser:

Holerites, contracheques ou comprovantes de renda atualizados;

Carteira de trabalho com registro de demissão ou novo vínculo;

Declaração de Imposto de Renda;

Extratos bancários;

Comprovantes de despesas médicas, escolares e de moradia;

Laudos médicos, quando há doença ou necessidade especial.

Quanto mais clara for a demonstração da mudança financeira ou da necessidade, maiores são as chances de sucesso.

A revisão vale automaticamente após o pedido?

A pensão alimentícia só pode ser alterada por decisão judicial. Enquanto o juiz não define o novo valor, o pagamento deve continuar conforme o valor anterior.

Deixar de pagar ou reduzir o valor por conta própria pode gerar dívida, multa e até pedido de prisão civil.

Um cuidado importante antes de entrar com o pedido

A revisão da pensão alimentícia não é automática nem garantida. O juiz sempre analisa o equilíbrio entre quem paga e quem recebe, priorizando o interesse do menor.

Por isso, reunir provas consistentes e buscar orientação jurídica são passos essenciais para evitar prejuízos e garantir que o pedido seja analisado de forma justa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!