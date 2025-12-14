Ventilador pode elevar o gasto de energia em dias quentes quando usado deste jeito

Um hábito comum que parece inofensivo, mas pode aumentar a conta de luz no final do mês

Pedro Ribeiro - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Edu Ventiladores)

Ventilador é um item indispensável na casa de muitos brasileiros, especialmente porque o país enfrenta longos períodos de calor intenso.

Em regiões onde as temperaturas sobem rapidamente, o aparelho se torna a solução mais acessível e prática para aliviar o desconforto térmico.

No entanto, apesar de ser um aliado importante nos dias quentes, muita gente não percebe que o ventilador pode elevar o gasto de energia quando usado de um jeito específico.

O erro mais comum no uso do ventilador

O maior responsável pelo aumento no consumo é deixá-lo funcionando em velocidade máxima o tempo todo.

Muita gente acredita que, quanto mais forte, mais refrescante será o vento.

No entanto, essa prática força o motor, aumenta o gasto energético e nem sempre melhora o conforto térmico.

Em muitos casos, uma velocidade moderada já é suficiente para gerar alívio sem pesar na conta.

Por que isso aumenta o consumo

Quando o ventilador opera no nível mais alto por longos períodos, o motor trabalha no limite.

Isso exige mais energia para manter a rotação constante, principalmente nos dias muito quentes, quando o aparelho já está sob esforço natural.

Como resultado, o consumo sobe de forma gradual, mas perceptível na fatura do mês seguinte.

A estratégia correta para economizar

Para reduzir o gasto, o ideal é ajustar a velocidade conforme a temperatura do ambiente.

Em dias de calor moderado, mantenha o ventilador nas velocidades menores.

Nos momentos mais quentes, use a velocidade média para equilibrar conforto e consumo.

Além disso, direcionar o vento para áreas de circulação e abrir janelas estratégicas ajuda a criar uma corrente de ar natural, potencializando o efeito sem gastar mais.

Outros fatores que aumentam a conta sem você perceber

Além da velocidade, o acúmulo de poeira nas hélices e na grade faz o motor trabalhar com mais dificuldade.

Por isso, manter o ventilador limpo pode reduzir o esforço do aparelho e melhorar o desempenho.

Outro detalhe importante é evitar deixá-lo ligado em ambientes vazios, já que o ventilador não resfria o ar, ele apenas movimenta o vento ao redor do corpo.

Por que vale a pena ajustar o uso

Pequenas mudanças de hábito podem gerar grande diferença ao final do mês.

Além disso, o ventilador dura mais quando usado de forma correta, evitando desgaste precoce do motor.

Assim, você garante conforto térmico, economia e maior vida útil do aparelho.

