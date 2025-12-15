Cidade do interior de São Paulo se destaca como uma das melhores para morar no Brasil

Município pequeno chama atenção em ranking nacional ao combinar qualidade de vida, segurança e boas oportunidades

Gabriel Yuri Souto - 15 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução)

Uma cidade pouco conhecida do interior de São Paulo ganhou destaque nacional recentemente. Trata-se de Gavião Peixoto, município pequeno que aparece entre os melhores lugares do Brasil para morar. O reconhecimento veio após a divulgação de rankings que avaliam qualidade de vida.

Além disso, os dados mostram que o município supera cidades maiores em vários indicadores. Por isso, passou a chamar atenção fora da região.

Gavião Peixoto lidera ranking de qualidade de vida

Gavião Peixoto foi apontada como a melhor cidade do Brasil para morar pelo Índice de Progresso Social (IPS Brasil). O estudo avaliou mais de 5.500 municípios em todo o país.

O levantamento considera critérios como saúde, educação e segurança. Além disso, analisa acesso a serviços básicos e oportunidades. Dessa forma, a cidade alcançou pontuação acima da média nacional.

Cidade pequena com estrutura organizada

Localizada a cerca de 300 quilômetros da capital paulista, Gavião Peixoto tem pouco mais de quatro mil habitantes. Ainda assim, oferece infraestrutura urbana organizada e serviços públicos eficientes.

Ao mesmo tempo, mantém características típicas de cidade pequena. Por exemplo, baixos índices de violência e rotina tranquila. Isso contribui diretamente para a qualidade de vida.

Economia forte ajuda no desenvolvimento

Outro fator importante é a economia local. A cidade abriga unidades da Embraer, o que garante empregos e boa renda média. Com isso, há mais estabilidade financeira para os moradores.

Além disso, a presença da empresa impulsiona investimentos e melhora a arrecadação municipal. Como resultado, o poder público consegue manter bons serviços.

Interior paulista ganha cada vez mais destaque

Nos últimos anos, muitas pessoas passaram a buscar cidades menores. Portanto, o interior de São Paulo se fortaleceu como alternativa às grandes capitais.

Gavião Peixoto se tornou exemplo desse movimento. Assim, mostra que planejamento, boa gestão e segurança podem transformar um município pequeno em referência nacional.

