Segunda via de certidão de nascimento, casamento e obito pode ser solicitada pela internet sem precisar ir ao cartório

Pedido de segunda via de certidões pode ser feito online, com pagamento digital e entrega por e-mail, retirada ou Correios

Gustavo de Souza - 28 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

Resolver pendências documentais sem sair de casa já deixou de ser exceção. Agora, a solicitação de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito pode ser feita totalmente online, por meio do portal oficial RegistroCivil.org.br, que conecta cartórios de todo o país.

A novidade amplia o acesso aos serviços e reduz a necessidade de deslocamentos, beneficiando principalmente quem mora longe dos cartórios ou busca mais praticidade no dia a dia.

Como funciona o pedido pela internet

O processo começa com o acesso ao site RegistroCivil.org.br. O usuário escolhe o tipo de certidão, preenche os dados solicitados e revisa as informações antes de finalizar o pedido.

Em seguida, é possível realizar o pagamento por Pix, boleto ou cartão. Depois disso, o cidadão escolhe como deseja receber o documento: por e-mail (versão digital), retirada no cartório ou envio pelos Correios.

O acesso pode ser feito com conta Gov.br, cadastro no próprio portal ou certificado digital, facilitando a autenticação.

O que muda na vida do cidadão

A digitalização elimina uma das principais barreiras do serviço: o atendimento presencial. Com a integração nacional, os dados são acessados de forma padronizada e segura, por meio da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC Nacional), que conecta todos os cartórios do país.

O portal é operado pelo Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais (ON-RCPN) e integra o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei nº 14.382/2022. A iniciativa faz parte da modernização dos serviços públicos no Brasil.

Gratuidade, taxas e ponto de atenção

A legislação garante gratuidade na primeira via das certidões de nascimento e óbito. Já segundas vias e certidões de casamento têm custos, que variam conforme o estado e a forma de entrega.

Os valores partem de cerca de R$ 78,14 para versão digital ou retirada, podendo chegar a aproximadamente R$ 102 com envio pelos Correios. O Pix é aceito e não tem taxa adicional.

O portal também alerta que o serviço deve ser solicitado apenas pelo canal oficial, evitando intermediários que podem cobrar valores maiores e colocar em risco os dados pessoais.

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