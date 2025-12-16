A estrada mais bonita do Brasil dá acesso a uma praia e é cercada por dunas e coqueirais

Entre mar e areia, um caminho revela paisagens que confundem memória e presente que some em névoa

Magno Oliver - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal César Teles Viagem1)

A estrada que liga as praias de Flecheiras e Mundaú, no litoral oeste do Ceará, vem conquistando turistas como uma das mais belas do país. O trecho final do acesso, com aproximadamente 10 quilômetros que margeiam o mar, tem faixa de areia e pista costeira onde dunas, coqueirais e o oceano criam um cenário contínuo e cinematográfico. Esse traçado tornou-se atração por si só: não é apenas o destino, mas o caminho que impressiona.

Flecheiras, vila de pescadores do município de Trairi, fica a cerca de 135–140 km de Fortaleza e mantém um perfil rústico, com piscinas naturais formadas na maré baixa, coqueirais e pousadas pequenas que preservam o clima de vila.

Mundaú, península também em Trairi, combina lagoas, manguezais, dunas próprias para sandboard e uma comunidade de rendeiras cuja tradição artesanal complementa o apelo turístico.

Juntas, as praias formam um trecho costeiro pouco urbanizado e valorizado por quem busca paisagens naturais e contato com a cultura local.

Com o aumento do turismo na região nas últimas décadas, parte do trajeto passou por ajustes e passou a receber mais visitantes em carros 4×4, motos e passeios de bugue, preservando muito da sensação de travessia selvagem entre dunas.

Guias locais e operadores de turismo destacam que a melhor experiência é fazer o percurso devagar, aproveitar paradas nas lagoas e nas praias, e observar o encontro do rio com o mar em Mundaú.

Hoje, a estrada entre Flecheiras e Mundaú funciona como um exemplo do turismo de experiência: visitantes saem de Fortaleza em cerca de duas horas e meia e encontram um litoral que combina atividades (passeios de jangada, piscinas naturais, sandboard e observação de artesanato) com roteiros tranquilos para quem busca paisagens extensas e fotos memoráveis.

Para quem planeja conhecer essa estrada, a prefeitura recomenda o respeito à comunidade local, evitar descarte de lixo nas dunas e optar por guias da região para garantir um passeio seguro e mais enriquecedor.

Confira mais detalhes:

