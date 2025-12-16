Jovem relata ter sido cortada nas partes íntimas e ameaçada de morte pelo companheiro em Anápolis

Agressões teriam ocorrido ao longo do dia e se intensificado durante a noite

Da Redação - 16 de dezembro de 2025

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Uma jovem de 25 anos denunciou ter sido vítima de agressões físicas graves, ameaças e violência extrema em Anápolis, na noite de segunda-feira (15).

Conforme apurado pelo Portal 6, as agressões teriam ocorrido ao longo do dia e se intensificado durante a noite. Ela afirmou que foi atacada com socos, enforcada e mordida em um dos dedos da mão.

Ainda conforme o depoimento, pela manhã, o agressor teria utilizado uma faca para ferir suas partes íntimas.

A vítima também relatou ter sido ameaçada de morte com uma arma de fogo do tipo revólver, que teria sido colocada em sua boca.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar à propriedade, na zona rural de Anápolis, o suspeito teria fugido para uma área de mata. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Anápolis, para os devidos procedimentos legais, e segue sob investigação das autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!