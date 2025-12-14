Homem invade casa da ex e ameaça filho recém-nascido em Anápolis: “vou esfaquear essa criança”

Segundo relato da mulher, as ameaças vinham acontecendo diariamente há quase um mês

Natália Sezil - 14 de dezembro de 2025

Central de Flagrantes da Polícia Civil. (Foto: Danilo Boaventura)

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-esposa e ameaçar o filho recém-nascido deles em Anápolis, na noite deste sábado (13).

O caso aconteceu na Vila Industrial, região Central da cidade. A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada duas vezes pela filha da mulher, de 15 anos.

Na primeira ocorrência, o homem já teria fugido quando as equipes chegaram. Algumas horas depois, ele retornou à residência em estado de embriaguez.

Segundo a vítima, de 31 anos, o ex-marido estaria indo até a casa dela todos os dias desde 19 de novembro e, em todas as ocasiões, a teria ameaçado de morte. Ele também teria proferido ameaças a familiares, e praticado violência psicológica.

Neste sábado, ele teria forçado o portão para tentar invadir o local, dizendo: “Hoje é o último dia que você vai chamar a polícia para mim, eu vou esfaquear essa criança, pois não é meu filho, e vou matar minha enteada”.

Para além das injúrias, esse não teria sido o primeiro crime cometido pelo suspeito, segundo relatou a vítima às autoridades. Ele estaria usando tornozeleira eletrônica por uma situação anterior de violência doméstica contra a ex-esposa.

Diante do ocorrido, a PM conduziu os envolvidos até a Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) deliberou pela prisão do homem. Agora, ele fica à disposição das autoridades.

Em caso de agressão ou ameaças, denuncie

Mulheres que estejam sofrendo violência doméstica podem procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), bem como solicitar medidas protetivas de urgência.

Diante de casos em que é necessário socorro imediato, é possível acionar a PM pelo 190 ou a Patrulha Maria da Penha, pelo (62) 99939-9581.

O Centro de Referência da Mulher, na Travessa Francisco da Luz Bastos, no Centro de Anápolis, também fica disponível para prestar serviços de orientação jurídica e acompanhamento psicológico e social.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!