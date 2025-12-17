Fábrica amada pelos brasileiros fecha as portas e moradores lamentam

Uma mudança estratégica transformou rotina, empregos e o futuro de um bairro inteiro

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução / Papaiz)

O encerramento das atividades de uma das fábricas mais tradicionais da capital baiana causou surpresa e comoção entre trabalhadores e moradores.

Após mais de duas décadas de operação, a unidade da Papaiz Assa Abloy, instalada no bairro de Pirajá, em Salvador, fechou definitivamente as portas em fevereiro de 2024, marcando o fim de um ciclo que ajudou a moldar a economia e a identidade industrial da região.

A decisão faz parte de uma reestruturação estratégica do grupo Assa Abloy, líder global em soluções de acesso e segurança.

A produção foi transferida para o município de Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde a empresa busca concentrar operações próximas a fornecedores e centros logísticos, reduzindo custos e ganhando eficiência na distribuição nacional.

O processo de desativação começou ainda no primeiro semestre de 2024 e avançou de forma gradual até o fechamento total.

Durante seu auge, a fábrica chegou a empregar mais de 3 mil trabalhadores, entre funcionários diretos e terceirizados, muitos deles moradores de Pirajá e bairros vizinhos.

O impacto foi sentido rapidamente, não apenas pelas famílias afetadas, mas também pelo comércio local, que dependia do fluxo diário gerado pela unidade.

Sindicatos e representantes da empresa mantiveram diálogo ao longo do processo, com promessas de apoio à recolocação profissional, embora o sentimento predominante tenha sido de perda.

Além do impacto social imediato, o fechamento reforça um movimento mais amplo de centralização industrial no Sudeste, desafio antigo para estados do Nordeste que buscam manter grandes plantas produtivas.

Até o momento, não há confirmação sobre o destino do terreno em Salvador nem sobre novos investimentos industriais para a área.

Para a comunidade local, no entanto, a lembrança da fábrica permanece como símbolo de desenvolvimento, emprego e oportunidades que agora fazem parte da história da cidade.

Atualmente, a empresa mantém suas principais instalações nas cidades de:

Diadema (SP) – unidade administrativa e escritório central;

Sorocaba (SP) – fábrica com estrutura moderna e linhas de produção automatizadas;

Porto Feliz (SP) – nova unidade fabril, onde parte das operações de Salvador foi transferida;

Campina Grande (PB) – fábrica e centro de distribuição no Nordeste.

