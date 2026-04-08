Entenda como funcionava o esquema de R$ 2 bilhões de jogos ilegais que levou à prisão de dois empresários de Anápolis

Para camuflar o rastro do dinheiro, os suspeitos utilizavam contas de "laranjas" e operavam através de fintechs

Davi Galvão - 08 de abril de 2026

Lenine Araújo de Souza e João Victor Araújo de Souza são empresários. (Imagem: Reprodução/Redes sociais)

O Ministério Público do Paraná (MPPR) forneceu mais detalhes sobre a Operação Big Fish, que desarticulou um esquema criminoso envolvendo jogos ilegais que movimentou cerca de R$ 2 bilhões, culminando na prisão de 55 pessoas.

Duas destas, inclusive, são pai e filho: os empresários de Anápolis Lenine Araújo de Souza, de 59 anos, e João Victor Araújo de Souza, de 29 anos, ambos de Anápolis, foram presos nesta terça-feira (07), quando a operação foi deflagrada.

A reportagem entrou em contato com a defesa de ambos, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

A investigação, que se estendeu por mais de três anos, revelou uma estrutura complexa de lavagem de dinheiro e exploração de apostas em jogos ilegais.

Para desmantelar o grupo, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) mobilizou 330 agentes e três aeronaves no cumprimento de 371 ordens judiciais. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão em contas bancárias e a retirada de 21 sites de apostas do ar.

Goiás no esquema

O inquérito aponta que a organização nasceu da união estratégica entre os dois maiores grupos de jogos ilegais do Brasil, um sediado no Paraná e outro em Goiás.

Segundo o delegado da PCPR, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, os grupos criaram uma rede sofisticada para diversificar os crimes cometidos.

“Estes são os dois maiores grupos em atuação no país, que se associaram em uma engrenagem criminosa voltada para a prática de diversos tipos penais”, pontua o investigador.

De caça níqueis a tigrinho

Para camuflar o rastro do dinheiro, os suspeitos utilizavam contas de “laranjas” e operavam através de fintechs. O uso de “contas bolsões” dificultava o rastreamento da origem e do destino final dos recursos.

O delegado detalha que a organização criava empresas fictícias para integrar o capital ilícito à economia formal.

“Também evidenciou-se a criação de empresas de fachada e fictícias voltadas para ocultar os rendimentos ilegais e assim dar uma aparência de licitude aos valores obtidos de forma criminosa, integrando na economia formal valores obtidos”, afirmou Rodrigues.

A rede criminosa mantinha até mesmo uma empresa de Tecnologia da Informação (TI) dedicada exclusivamente ao suporte das plataformas de apostas.

Técnicos trabalhavam ininterruptamente na manutenção de softwares que operavam em pelo menos 14 estados brasileiros.

O MPPR destacou que a organização operava por meio de diversas plataformas digitais voltadas à exploração ilegal, incluindo jogo do bicho, máquinas caça-níquel, apostas esportivas e jogos de azar online, inclusive o popularmente conhecido “tigrinho”