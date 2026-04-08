Após placa contra petistas, Frigorífico Goiás é acionado e pode ter que pagar R$ 500 mil em indenização

IBEDEC, que move o processo, sustenta que "tratamento hostil e excludente contra consumidores com base em suas convicções político-partidárias"

Davi Galvão Davi Galvão -
Frigorífico voltou a se envolver em polêmica após dizer que "petista não é bem vindo".
Frigorífico voltou a se envolver em polêmica após dizer que “petista não é bem vindo”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Frigorífico Goiás, que se tornou nacionalmente conhecido após fixar cartazes como “Petista aqui não é bem vindo” e “camarão GG: maior que cérebro de petista”, enfrenta agora uma nova Ação Civil Pública com pedido de indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos.

O processo, movido pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC/GO), aponta que o estabelecimento mantém uma postura de “tratamento hostil e excludente contra consumidores com base em suas convicções político-partidárias”.

A petição, protocolada ainda em março, sustenta que a empresa é reincidente em práticas discriminatórias.

Leia também

O histórico de irregularidades inclui uma condenação anterior, em 2025, na qual o comércio foi sentenciado a pagar R$ 130 mil por publicidade abusiva.

Na nova ação, o IBEDEC/GO destaca que, mesmo após a punição judicial, o réu seguiu veiculando propagandas agressivas, como o anúncio de uma “Picanha de petista”.

Um vídeo publicado nas redes sociais da empresa também fundamenta o pedido. Nas imagens, o influenciador Danilo Faria aparece com o que parece ser uma arma na cintura dentro do frigorífico e faz gestos obscenos. A legenda da publicação questiona: “Você já humilhou um petista hoje?”.

Diante disso, a entidade solicita uma tutela de urgência para a retirada do conteúdo em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

Danilo Faria se manifestou na internet, afirmando estar indignado e alegando ser vítima de perseguição junto ao dono do local.

Violação de princípios constitucionais

O IBEDEC/GO argumenta que as ações do frigorífico não se limitam à liberdade de expressão, mas configuram uma estratégia comercial deliberada de segmentação de mercado por meio da hostilidade.

Segundo o instituto, a prática atenta contra o Código de Defesa do Consumidor e princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

O embate jurídico começou em setembro de 2025, quando o primeiro cartaz de cunho político foi exposto na entrada da loja.

Após intervenção do Ministério Público de Goiás (MPGO) e ordem judicial para remoção, o estabelecimento tentou burlar a decisão com novas frases agressivas, como “Bandido aqui não é bem-vindo, e nem quem vota em bandido”.

A sentença destacou que a conduta do frigorífico violou o pluralismo político e as normas que regem as relações de consumo no país. Cabe recurso das decisões proferidas.

Em nota, enviada ao O Popular, a defesa do estabelecimento afirmou que aind anão foi notificada da nova ação e que, tão logo haja comunicação oficial, as medidas cabíveis serão adotadas.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por sertaoquentenotícia (@sertaoquentenoticiaoficial)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.