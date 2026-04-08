Mecânico é condenado a pagar R$ 150 mil em indenização à família de homem que foi espancado e morto em Anápolis

Defesa do réu tentou argumentar que não havia provas suficientes para a condenação e pediu a absolvição, mas tese foi rejeitada pelos jurados

Davi Galvão - 08 de abril de 2026

Marcelo Bertino da Conceição também foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão. (Foto: Divulgação/PC)

O Tribunal do Júri de Anápolis condenou o mecânico Marcelo Bertino da Conceição pelo assassinato de José Alexandre Cipriano, crime ocorrido em março de 2019.

A decisão, tomada pelo Conselho de Sentença, reconheceu que o réu desferiu golpes de faca, socos e chutes contra a vítima na Rua Tocantins, no bairro Jardim Esperança.

O juiz Fernando Augusto Chacha de Rezende fixou a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Além da prisão, o magistrado determinou que o condenado pague uma indenização mínima de R$ 150 mil à família da vítima como forma de reparação pelos danos causados.

Dinâmica dos Fatos

O crime aconteceu por volta das 3h da manhã, quando o mecânico, acompanhado de outra pessoa não identificada, atacou José Alexandre.

De acordo com o processo, a gravidade da conduta foi aumentada pelo fato de o crime ter sido praticado em grupo e em via pública, o que gera maior risco à sociedade.

Durante o julgamento, a defesa do réu tentou argumentar que não havia provas suficientes para a condenação e pediu a absolvição, mas a tese foi rejeitada pelos jurados.

O magistrado destacou ainda que a vítima estava embriagada no momento do ataque, o que dificultou sua defesa e foi considerado no cálculo da punição.

Outro fator que elevou a pena foi o fato de Marcelo ser reincidente, ou seja, já possuir condenação anterior na Justiça.

Com base em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), o juiz determinou a prisão imediata do réu para o início do cumprimento da pena, sem aguardar o fim de todos os recursos (trânsito em julgado). Ainda cabe recurso da decisão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!