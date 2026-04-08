Mecânico é condenado a pagar R$ 150 mil em indenização à família de homem que foi espancado e morto em Anápolis
Defesa do réu tentou argumentar que não havia provas suficientes para a condenação e pediu a absolvição, mas tese foi rejeitada pelos jurados
O Tribunal do Júri de Anápolis condenou o mecânico Marcelo Bertino da Conceição pelo assassinato de José Alexandre Cipriano, crime ocorrido em março de 2019.
A decisão, tomada pelo Conselho de Sentença, reconheceu que o réu desferiu golpes de faca, socos e chutes contra a vítima na Rua Tocantins, no bairro Jardim Esperança.
O juiz Fernando Augusto Chacha de Rezende fixou a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
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Além da prisão, o magistrado determinou que o condenado pague uma indenização mínima de R$ 150 mil à família da vítima como forma de reparação pelos danos causados.
Dinâmica dos Fatos
O crime aconteceu por volta das 3h da manhã, quando o mecânico, acompanhado de outra pessoa não identificada, atacou José Alexandre.
De acordo com o processo, a gravidade da conduta foi aumentada pelo fato de o crime ter sido praticado em grupo e em via pública, o que gera maior risco à sociedade.
Durante o julgamento, a defesa do réu tentou argumentar que não havia provas suficientes para a condenação e pediu a absolvição, mas a tese foi rejeitada pelos jurados.
O magistrado destacou ainda que a vítima estava embriagada no momento do ataque, o que dificultou sua defesa e foi considerado no cálculo da punição.
Outro fator que elevou a pena foi o fato de Marcelo ser reincidente, ou seja, já possuir condenação anterior na Justiça.
Com base em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), o juiz determinou a prisão imediata do réu para o início do cumprimento da pena, sem aguardar o fim de todos os recursos (trânsito em julgado). Ainda cabe recurso da decisão.
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