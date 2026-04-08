Mecânico é condenado a pagar R$ 150 mil em indenização à família de homem que foi espancado e morto em Anápolis

Defesa do réu tentou argumentar que não havia provas suficientes para a condenação e pediu a absolvição, mas tese foi rejeitada pelos jurados

Davi Galvão Davi Galvão -
Marcelo Bertino da Conceição também foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão. (Foto: Divulgação/PC)
Marcelo Bertino da Conceição também foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão. (Foto: Divulgação/PC)

O Tribunal do Júri de Anápolis condenou o mecânico Marcelo Bertino da Conceição pelo assassinato de José Alexandre Cipriano, crime ocorrido em março de 2019.

A decisão, tomada pelo Conselho de Sentença, reconheceu que o réu desferiu golpes de faca, socos e chutes contra a vítima na Rua Tocantins, no bairro Jardim Esperança.

O juiz Fernando Augusto Chacha de Rezende fixou a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Leia também

Além da prisão, o magistrado determinou que o condenado pague uma indenização mínima de R$ 150 mil à família da vítima como forma de reparação pelos danos causados.

Dinâmica dos Fatos

O crime aconteceu por volta das 3h da manhã, quando o mecânico, acompanhado de outra pessoa não identificada, atacou José Alexandre.

De acordo com o processo, a gravidade da conduta foi aumentada pelo fato de o crime ter sido praticado em grupo e em via pública, o que gera maior risco à sociedade.

Durante o julgamento, a defesa do réu tentou argumentar que não havia provas suficientes para a condenação e pediu a absolvição, mas a tese foi rejeitada pelos jurados.

O magistrado destacou ainda que a vítima estava embriagada no momento do ataque, o que dificultou sua defesa e foi considerado no cálculo da punição.

Outro fator que elevou a pena foi o fato de Marcelo ser reincidente, ou seja, já possuir condenação anterior na Justiça.

Com base em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), o juiz determinou a prisão imediata do réu para o início do cumprimento da pena, sem aguardar o fim de todos os recursos (trânsito em julgado). Ainda cabe recurso da decisão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.