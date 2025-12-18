Conheça o peixe que se destaca no forno e na airfryer, sem desmanchar

Sua carne branca, magra e pouco fibrosa agrada tanto quem busca refeições leves quanto quem valoriza pratos mais elaborados

Isabella Valverde - 18 de dezembro de 2025

Entre os peixes mais apreciados da gastronomia, o linguado vem ganhando espaço nas cozinhas brasileiras por um motivo simples: ele combina sabor delicado, carne firme e excelente desempenho em diferentes métodos de preparo, especialmente no forno e na airfryer, sem desmanchar com facilidade.

Encontrado principalmente em águas costeiras, o linguado é um peixe de corpo achatado e textura refinada. Sua carne branca, magra e pouco fibrosa agrada tanto quem busca refeições leves quanto quem valoriza pratos mais elaborados. Além disso, o sabor suave permite combinações variadas com ervas, legumes, molhos e acompanhamentos simples.

Um dos grandes diferenciais do linguado é a consistência da carne, que se mantém íntegra mesmo quando submetida a altas temperaturas. No forno, ele assa de maneira uniforme, preservando a umidade interna. Já na airfryer, o peixe atinge um ponto ideal, com superfície levemente dourada e interior macio, sem perder estrutura.

Essa característica torna o linguado uma escolha segura para quem evita peixes que se desfazem durante o preparo, como ocorre com espécies mais frágeis. Filés de linguado podem ser preparados inteiros, empanados ou temperados apenas com azeite, limão e ervas, sem necessidade de técnicas complexas.

Do ponto de vista nutricional, o linguado também se destaca. Ele é rico em proteínas de alto valor biológico, possui baixo teor de gordura e é fonte de vitaminas do complexo B, além de minerais importantes como fósforo e selênio. Por isso, é indicado para dietas equilibradas, planos de emagrecimento e alimentação de pessoas que buscam opções mais saudáveis.

Outro ponto positivo é a rapidez no preparo. Na airfryer, por exemplo, o linguado pode ficar pronto em poucos minutos, mantendo sabor e textura, o que o torna ideal para o dia a dia corrido. Já no forno, o peixe pode ser combinado com legumes e assado em uma única travessa, facilitando a rotina na cozinha.

Versátil, nutritivo e fácil de preparar, o linguado se consolida como uma excelente opção para quem deseja um peixe que entrega sabor, praticidade e boa apresentação no prato — seja em receitas simples ou mais sofisticadas.

