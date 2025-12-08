O modo da airfryer que deixa alimentos mais crocantes sem precisar aumentar a temperatura

O modo da airfryer vem ganhando destaque entre usuários que querem mais crocância sem elevar a temperatura, mas poucos sabem como ele realmente funciona

Gabriel Yuri Souto - 08 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O modo da airfryer que deixa os alimentos mais crocantes sem aumentar a temperatura virou assunto entre usuários que buscam mais praticidade na cozinha.

Esse recurso, quando disponível, aparece com nomes como Max Crisp, Extra Crisp, Crisp, Air Crisp ou simplesmente Função Crocante.

Embora cada fabricante use um nome diferente, todos trabalham com o mesmo princípio, o que desperta a curiosidade de quem quer entender como ele transforma o preparo sem exigir mais calor.

A função que muda a forma como o ar se movimenta

Esse modo especial não depende de uma temperatura maior, mas sim de uma circulação de ar mais intensa e estratégica.

O aparelho alterna ciclos rápidos que aumentam a velocidade do ventilador, criando um fluxo pulsado que seca a superfície dos alimentos de forma mais uniforme.

Essa dinâmica gera microchoques térmicos que intensificam a crocância, mesmo quando a temperatura permanece igual à escolhida pelo usuário.

Por que o alimento fica mais crocante

A pulsação do ar evita que a comida resseque demais de um lado e permaneça mole do outro. O resultado é uma casquinha mais firme e equilibrada, sem necessidade de elevar o calor.

Além disso, a técnica mantém parte da umidade interna, o que deixa o interior do alimento macio enquanto o exterior ganha textura mais marcada. O efeito lembra fritura tradicional, mas sem óleo e sem risco de queimar por fora antes de cozinhar por dentro.

Nem todas as airfryers possuem esse modo

Modelos digitais mais recentes costumam incluir o modo crocante, mas versões simples, especialmente as com poucos botões ou controles manuais, não oferecem essa função.

Para quem não tem o recurso, é possível simular parte do efeito usando uma leve camada de óleo em spray, sacudindo o cesto na metade do preparo e evitando colocar muita comida de uma só vez.

Embora não reproduzam exatamente o fluxo pulsado do modo Crisp, essas práticas já melhoram a textura.

Alimentos que mais se beneficiam do modo crocante

O recurso funciona muito bem com batatas caseiras, frango empanado, legumes temperados, petiscos congelados e cortes que precisam de casquinha mais firme.

Em modelos com Max Crisp ou versões semelhantes, esses alimentos apresentam dourado mais intenso e textura mais uniforme. Para quem não conta com a função, os ajustes simples ainda ajudam a aproximar o resultado de um preparo profissional.

