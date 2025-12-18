Estátua da Havan já está a caminho de Goiânia para inauguração de megaloja

Samuel Leão - 18 de dezembro de 2025

Estátua da Havan a caminho de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Nos próximos dias, a capital goiana deve receber uma convidada de grande porte, literalmente, que vem para ficar e fazer negócios na cidade. Não se trata de uma pessoa real, e sim da estátua da liberdade da Havan, que já percorre as estradas a caminho do destino.

Saindo de Balneário Camboriú, a empresa publicou um vídeo mostrando parte do percurso, que deverá totalizar quase 1,4 mil quilômetros percorridos.

“Essa será nossa primeira megaloja na cidade e a liberdade promete encantar a capital de Goiás e toda a região. Se você ver a estátua na estrada, poste e marque”, expressa o vídeo, instigando os internautas.

Com a música “Rumo à Goiânia”, do cantor Leonardo, a estátua aparece deitada sobre um caminhão, acompanhada de um banner com uma foto dela sorrindo ao lado do proprietário da empresa, Luciano Hang, conhecido como “véio da Havan”.

Já anunciada há algum tempo, a nova loja ficará localizada ao lado do Shopping Passeio das Águas, e seguirá o padrão das outras lojas, com o galpão no estilo de arquitetura clássico e a cor branca predominante.

