Avião “desaparecido” por 13 anos é achado em aeroporto na Índia e gera multa milionária

Aeronave da Air India ficou esquecida em área remota de aeroporto e só foi localizada após auditoria interna

Gabriel Yuri Souto - 19 de dezembro de 2025

O avião de propriedade da Air India ficou ‘perdido’ por 13 anos no aeroporto na Índia (Foto: Reprodução)

Um avião considerado “desaparecido” há 13 anos foi encontrado em um aeroporto da Índia e acabou gerando uma multa milionária de estacionamento para a companhia aérea responsável.

O caso curioso chamou a atenção da imprensa internacional e levantou questionamentos sobre controle patrimonial no setor aéreo.

A aeronave pertence à Air India e permaneceu parada desde 2012 em uma área pouco movimentada do Aeroporto de Kolkata. Durante todo esse período, o avião seguiu fora dos registros ativos da empresa, sem voar e sem manutenção regular.

Como o avião ficou “perdido”

O modelo encontrado é um Boeing 737-200, fabricado há mais de quatro décadas. Inicialmente, a aeronave operou voos comerciais. Depois, a empresa a destinou ao transporte de cargas. Com o tempo, no entanto, o avião foi desativado e estacionado.

Segundo apurações, falhas administrativas, trocas de funcionários e problemas nos sistemas internos fizeram com que o avião simplesmente “sumisse” dos controles da companhia. Assim, a Air India deixou de monitorar um ativo de grande porte por mais de uma década.

Descoberta aconteceu por acaso

A descoberta só ocorreu após uma notificação das autoridades aeroportuárias, que exigiram a retirada da aeronave da área ocupada. A partir disso, a companhia realizou uma auditoria interna e confirmou que o avião ainda fazia parte do patrimônio da empresa.

Como resultado, veio a conta. As taxas de estacionamento acumuladas ao longo dos anos geraram uma multa próxima de 10 milhões de rúpias, o equivalente a cerca de R$ 600 mil.

O que vai acontecer com a aeronave

Apesar do tempo parado, o avião não será descartado imediatamente. A empresa decidiu transportar a aeronave por terra até Bengaluru, onde ela será usada como plataforma de treinamento para técnicos e equipes de manutenção.

Dessa forma, o avião ganha uma nova função. Ainda que não volte a voar, ele seguirá útil para a formação de profissionais do setor aéreo.

Caso levanta alerta no setor aéreo

Especialistas avaliam que o episódio expõe fragilidades na gestão de ativos de grandes companhias aéreas, especialmente em empresas estatais ou que passaram por reestruturações internas.

Além disso, o caso reforça a importância de auditorias frequentes, sistemas integrados e controle patrimonial rigoroso. Afinal, não é comum “perder” um avião de mais de 30 metros por tanto tempo sem que ninguém perceba.

