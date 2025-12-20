Usar bicarbonato nos trilhos das janelas: para que serve e quais são os benefícios

Produto simples ajuda a eliminar sujeira, mau cheiro e umidade, além de melhorar o deslizamento das janelas

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Os trilhos das janelas costumam ficar esquecidos na limpeza da casa. Com o tempo, acumulam poeira, terra e até mofo, o que dificulta o deslizamento das folhas.

Apesar disso, um truque simples com bicarbonato de sódio pode resolver o problema de forma prática, barata e sem esforço excessivo.

O bicarbonato ajuda a soltar a sujeira incrustada, especialmente em janelas de correr. Sua textura levemente abrasiva limpa sem riscar o material dos trilhos.

Além disso, o produto neutraliza odores causados pela umidade e por resíduos orgânicos, situação comum em locais expostos à chuva ou poeira externa.

Para que serve usar bicarbonato nos trilhos da janela

O uso do bicarbonato oferece vários benefícios na limpeza doméstica:

– Ele limpa profundamente sem danificar o trilho;

– Ajuda a eliminar odores de forma natural;

– Reduz a umidade e dificulta a formação de mofo;

– Melhora o deslizamento ao remover terra e gordura acumuladas.

Como limpar os trilhos com bicarbonato

– Primeiro, retire a poeira solta com um pincel seco ou aspirador;

– Depois, espalhe bicarbonato diretamente sobre o trilho;

– Pingue algumas gotas de água até formar uma pasta suave;

– Deixe agir entre cinco e dez minutos;

– Esfregue com uma escova pequena ou escova de dentes usada;

Finalize removendo os resíduos com um pano úmido e seque bem.

Se o trilho estiver muito engordurado, o bicarbonato pode ser misturado com um pouco de vinagre. A reação ajuda a soltar sujeiras mais difíceis.

Com que frequência limpar os trilhos

A limpeza mensal costuma ser suficiente para a maioria das casas.

Em locais com muita poeira ou umidade, o ideal é repetir a cada quinze dias.

O bicarbonato de sódio é usado desde a Antiguidade. Povos como os egípcios já utilizavam o natrão, uma mistura rica em carbonatos, para limpeza e higiene.

Somente no século XVIII a química moderna conseguiu identificar o bicarbonato como um composto específico. Esse avanço permitiu sua produção controlada.

No século XIX, o processo Solvay viabilizou a fabricação em larga escala. Desde então, o produto passou a ser usado na limpeza, culinária, medicina e indústria alimentícia.

Sua capacidade de neutralizar odores, limpar superfícies e agir contra ácidos explica por que o bicarbonato continua sendo um aliado essencial nos lares até hoje.