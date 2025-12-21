Brasileira que estava desaparecida é encontrada morta em Portugal

Vítima, que era do Ceará, desde abril vivia na cidade de Amadora, região metropolitana de Lisboa, e trabalhava como babá

Folhapress - 21 de dezembro de 2025

Lucinete Freitas estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. (Foto: Reprodução)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Lucinete Freitas, 55, brasileira que estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro, foi encontrada morta em Portugal, onde vivia, segundo a Polícia Judiciária do país.

Uma mulher de 43 anos, também brasileira, foi detida nesta sexta-feira (19), suspeita de ter matado Lucinete.

A vítima, que era do Ceará, desde abril vivia na cidade de Amadora, região metropolitana de Lisboa, e trabalhava como babá.

Segundo a Polícia Judiciária, há “fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada e de crime de profanação e ocultação de cadáver ocorrido na zona da Amadora.”

O corpo de Lucinete estava em um lugar ermo, em área de mata e coberto por objetos.

“Após intenso e ininterrupto trabalho de investigação, foi possível alcançar consistentes elementos indiciários que permitiram encontrar o cadáver da vítima e identificar, localizar e deter a suspeita”, afirmou a polícia.

O crime teria ocorrido por motivo fútil, de acordo com a polícia portuguesa.

A forma como ocorreu a morte não foi divulgada nem o nome da suspeita.

Quando desapareceu, a brasileira estava indo visitar um casa para alugar. Ela pretendia levar o filho de 14 anos e o marido, de 55, que vivem em Fortaleza, para morar com ela em Portugal, segundo a TV Verdes Mares, afiliada da Globo na capital cearense.