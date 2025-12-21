Catadores de recicláveis são presos após roubarem stand de vendas do Nomand Modern Life, em Goiânia

Supostos autores receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes

Gabriella Pinheiro - 21 de dezembro de 2025

Loja no Setor Bueno teve objetos furtados por homens. (Foto: Reprodução)

Dois catadores de recicláveis foram presos em flagrante na madrugada deste domingo (21) após furtarem o stand de vendas do Nomand Modern Life, um dos empreendimentos mais aguardados do Setor Bueno, em Goiânia.

A dupla, de 32 e 37 anos, foi detida após o sistema de alarme da empresa de segurança privada disparar, acusando a invasão.

Acionada via Copom, uma equipe da PM se deslocou até a Avenida T-1 e encontrou os suspeitos ao lado de um carrinho de reciclagem em frente ao local.

Durante a abordagem, os policiais localizaram diversos objetos de procedência duvidosa dentro do carrinho.

O vigilante da empresa Tecnoceg, que já estava no local, reconheceu imediatamente os itens como sendo propriedade do stand de vendas, confirmando o furto qualificado.

Diante da evidência, os policiais deram voz de prisão aos dois homens, que foram conduzidos à Central de Flagrantes para a formalização do ato.

Os objetos recuperados também foram levados para a delegacia.

Por fim, o caso foi registrado na Polícia Civil como furto qualificado por destruição de obstáculo e concurso de duas ou mais pessoas.

