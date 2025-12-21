Os surpreendentes benefícios de comer massas de fermentação natural, segundo especialistas em nutrição

Processo tradicional melhora a digestão, favorece o intestino e pode trazer vantagens metabólicas em comparação às massas comuns

Magno Oliver - 21 de dezembro de 2025

As massas de fermentação natural, como pães e outras preparações feitas com fermento natural, vêm ganhando espaço na alimentação de quem busca mais saúde. Segundo especialistas em nutrição, o método de fermentação prolongada provoca mudanças importantes nos alimentos e no modo como o corpo reage a eles.

Diferente das massas produzidas com fermento industrial, a fermentação natural acontece de forma lenta. Durante esse processo, bactérias e leveduras atuam sobre os carboidratos e proteínas, tornando o alimento mais fácil de ser digerido.

Um dos principais benefícios está na digestão. Nutricionistas explicam que a fermentação reduz substâncias que costumam causar estufamento e desconforto abdominal. Isso faz com que muitas pessoas relatem menos gases e sensação de leveza após o consumo.

Outro ponto positivo é o impacto no intestino. As massas de fermentação natural ajudam a preservar compostos que favorecem a microbiota intestinal. Um intestino mais equilibrado está associado a melhor absorção de nutrientes e fortalecimento do sistema imunológico.

Especialistas também destacam a influência sobre a glicemia. O processo de fermentação pode reduzir a velocidade com que o açúcar do alimento é absorvido pelo organismo, evitando picos bruscos de glicose no sangue. Esse efeito é especialmente relevante para pessoas que precisam controlar os níveis de açúcar.

Há ainda melhora na absorção de minerais, como ferro, zinco e magnésio. A fermentação natural diminui a presença de antinutrientes que dificultam o aproveitamento desses minerais pelo corpo.

Além dos benefícios nutricionais, o consumo tende a gerar maior sensação de saciedade. Isso acontece porque a digestão mais lenta contribui para prolongar a sensação de estômago cheio, o que pode ajudar no controle do apetite.

Nutricionistas reforçam que as massas de fermentação natural não são alimentos milagrosos. Elas devem fazer parte de uma alimentação equilibrada, associadas a outros hábitos saudáveis.

Ainda assim, os especialistas concordam que incluir massas de fermentação natural no dia a dia pode trazer vantagens reais. O método resgata uma prática antiga, mas que segue atual quando o assunto é saúde e bem-estar.

