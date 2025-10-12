Quantos pães de queijo é saudável comer no café da manhã, segundo especialistas

Delícia mineira conquistou o Brasil, mas exagerar pode aumentar o consumo de gordura e calorias logo na primeira refeição do dia

Gabriel Yuri Souto - 12 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Instagram/Receitas de Pai)

O pão de queijo é um clássico das mesas brasileiras e presença garantida em muitos cafés da manhã.

Quentinho e saboroso, ele parece inofensivo — mas a quantidade consumida pode fazer diferença na dieta e na saúde.

De acordo com nutricionistas, o ideal é ter moderação. Um pão de queijo médio, com cerca de 30 gramas, contém entre 60 e 100 calorias, dependendo da receita e da quantidade de queijo e óleo usados.

Um café da manhã equilibrado costuma ter entre 300 e 500 calorias.

Por isso, especialistas recomendam limitar o consumo a duas a quatro unidades médias, acompanhadas de alimentos ricos em fibras, proteínas e vitaminas, como frutas, ovos e iogurte natural.

Pão de queijo pode fazer parte da alimentação saudável

Mesmo calórico, o pão de queijo não precisa ser eliminado da rotina.

Versões menores e preparadas com queijos magros ou farinhas alternativas podem ajudar a reduzir o valor calórico e aumentar o teor de fibras.

Para quem busca controle de peso ou tem restrições alimentares, vale equilibrar o cardápio: se o pão de queijo fizer parte do café da manhã, evite outros alimentos gordurosos ou bebidas açucaradas na mesma refeição.

Equilíbrio é a chave

Comer pão de queijo todos os dias não é um problema, desde que a quantidade seja controlada e o restante da alimentação mantenha um bom equilíbrio nutricional.

Em resumo, até quatro unidades médias podem ser incluídas de forma segura, desde que acompanhadas de alimentos leves e naturais.

Afinal, o segredo para uma boa saúde não está em eliminar prazeres da mesa — e sim em saber equilibrar o que se come.

