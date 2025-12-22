Aeroporto abandonado dá lugar a megaprojeto sustentável avaliado em 13 bilhões no Canadá

Área desativada será transformada em um dos maiores projetos urbanos sustentáveis do país, com foco em energia limpa, moradia e inovação

Gabriel Yuri Souto - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um antigo aeroporto abandonado no Canadá está prestes a ganhar uma nova função e um novo significado.

O espaço será transformado em um megaprojeto sustentável avaliado em cerca de 13 bilhões de dólares, voltado à criação de uma comunidade moderna, inteligente e ambientalmente responsável.

O projeto prevê a reutilização de uma vasta área antes ociosa para a construção de um novo polo urbano. A proposta inclui moradias, áreas verdes, centros comerciais, infraestrutura de mobilidade sustentável e uso intensivo de energia limpa, seguindo padrões avançados de planejamento urbano.

Segundo os idealizadores, a iniciativa busca reduzir a emissão de carbono desde a fase de construção.

Materiais sustentáveis, reaproveitamento de recursos e sistemas eficientes de água e energia fazem parte do plano, com a meta de criar um bairro de baixo impacto ambiental.

Outro destaque é o foco em energia renovável. O projeto prevê uso de painéis solares, sistemas de aquecimento eficientes e redes inteligentes para distribuição de energia, reduzindo a dependência de fontes fósseis.

A mobilidade também será pensada para priorizar transporte público, ciclovias e deslocamentos a pé.

Além do aspecto ambiental, o megaprojeto tem forte impacto econômico. A expectativa é de geração de milhares de empregos diretos e indiretos ao longo das obras e após a conclusão, além de atrair empresas ligadas à tecnologia, inovação e economia verde.

A transformação do aeroporto abandonado também responde a uma demanda crescente por moradia e melhor aproveitamento de áreas urbanas já existentes. Em vez de expandir cidades para novas regiões, o Canadá aposta na requalificação de espaços subutilizados.

Especialistas apontam que o projeto pode se tornar referência internacional em desenvolvimento urbano sustentável. A iniciativa une planejamento de longo prazo, preservação ambiental e crescimento econômico em uma única proposta.

Com investimento bilionário e metas ambiciosas, o antigo aeroporto deixa de simbolizar abandono para se tornar um exemplo de como cidades podem se reinventar. O megaprojeto marca uma nova etapa na forma como grandes áreas urbanas são pensadas no país.

