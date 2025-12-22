Bilionário anuncia fábrica no Brasil e promete desbancar a Heineken

Investimento bilionário da Ambev fortalece o segmento premium, amplia produção própria de vidro e mira liderança absoluta no mercado cervejeiro brasileiro

Isabella Valverde - 22 de dezembro de 2025

A Ambev inaugurou uma nova fábrica de vidro em Carambeí, no Paraná, após investir cerca de R$ 1 bilhão no projeto. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia para ampliar sua competitividade frente à Heineken no mercado nacional.

Com a nova unidade, a empresa passa a produzir aproximadamente 60% do vidro utilizado em suas operações no Brasil. Antes da inauguração, esse índice era de 44%, o que aumentava a dependência de fornecedores externos.

A fábrica tem capacidade para produzir até 600 milhões de garrafas verdes por ano, destinadas principalmente às marcas Stella Artois e Spaten, que integram o portfólio premium da Ambev. Cada linha de produção opera a uma velocidade aproximada de 450 garrafas por minuto.

O projeto também reforça o compromisso ambiental da companhia. Atualmente, cerca de 40% do vidro utilizado é reciclado, com a meta de atingir 80% até o próximo ano. A operação foi planejada para funcionar com energia renovável.

Além do impacto industrial, a nova planta gerou cerca de 400 empregos diretos e indiretos na região, fortalecendo a economia local e a cadeia produtiva do setor cervejeiro.

A movimentação ocorre em um momento de disputa intensa pelo segmento premium, área em que Ambev e Heineken competem diretamente por participação e liderança no Brasil.

Um dos fundadores da Ambev, o empresário Jorge Paulo Lemann, está entre os homens mais ricos do país. Segundo a revista Forbes, sua fortuna é estimada em cerca de R$ 88 bilhões.

