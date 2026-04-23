Novas regras na declaração do Imposto de Renda 2026; veja o que muda

Com prazo a partir de 23 de março, o Imposto de Renda de 2026 traz mudanças na pré-preenchida, nas bets e no calendário de restituição

Gustavo de Souza - 23 de abril de 2026

(Foto: Receita Federal do Brasil)

Com prazo de entrega a partir de 23 de março, o Imposto de Renda 2026 chega com mudanças que exigem mais atenção do contribuinte. A Receita Federal atualizou regras de preenchimento, ampliou os dados disponíveis na declaração pré-preenchida e incluiu novas orientações para quem teve ganhos com apostas on-line.

O envio poderá ser feito até 29 de maio, e a expectativa do Fisco é receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano. A recomendação oficial é separar documentos com antecedência e revisar todos os dados antes da transmissão, mesmo no modelo automatizado.

Entre as novidades, a Receita ampliou a declaração pré-preenchida com informações adicionais, como dados de renda variável e de empregados domésticos. Também houve ajustes para facilitar procedimentos ligados aos dependentes, embora a conferência final continue sendo responsabilidade do contribuinte.

A promessa é reduzir erros e tornar o envio mais rápido. Ainda assim, especialistas e a própria Receita alertam que a praticidade não elimina a necessidade de checar informes de rendimentos, despesas dedutíveis e dados patrimoniais.

Outra mudança importante envolve os ganhos com apostas esportivas e fantasy sport. Segundo a Receita, o prêmio líquido anual que ultrapassar R$ 28.467,20 ficará sujeito à tributação de 15% sobre o excedente, com apuração baseada em documento fornecido pelas plataformas.

Já a restituição será paga em quatro lotes regulares, entre maio e agosto. Neste ano, a Receita também anunciou um lote especial para contribuintes de menor renda que tiveram imposto retido, mas não eram obrigados a declarar, em uma espécie de cashback que pode alcançar até R$ 1 mil.

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