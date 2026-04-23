Quina 7007 acumula e prêmio sobe para R$ 34 milhões nesta quinta, após ninguém acertar as cinco dezenas

Sorteio realizado em São Paulo não teve vencedores na faixa principal, e próximo concurso da Quina pode pagar uma bolada milionária

Isabella Valverde - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A Quina voltou a acumular e deve movimentar as apostas em todo o país nesta quinta-feira (23). Isso porque nenhum jogador acertou as cinco dezenas do concurso 7007, sorteado na noite desta quarta-feira (22), e o prêmio estimado agora subiu para R$ 34 milhões.

Os números sorteados no concurso foram 08, 22, 29, 63 e 69.

Mesmo sem vencedor na principal faixa, outras apostas foram premiadas. Na quadra, com quatro acertos, 86 bilhetes foram contemplados em todo o Brasil, com prêmio individual na casa de R$ 10,6 mil.

Como apostar na Quina

Na Quina, o apostador pode escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmio os bilhetes que acertarem dois, três, quatro ou cinco números. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas e também pelos canais digitais da Caixa.

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