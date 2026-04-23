Lotofácil 3667: apostador de Goiás acerta as 15 dezenas e leva bolada para casa

Próximo sorteio deve ser realizado nesta quinta-feira (23), com o prêmio avaliado em R$ 2 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
Confira o resultado da Lotofácil 3650 desta terça-feira (31); prêmio é de R$ 7 milhões
(Foto: Divulgação/CEF)

O concurso da Lotofácil 3667, realizado na noite desta quarta-feira (22), terminou com um morador de Goiás entre os dois grandes felizardos da noite, que dividiram o prêmio principal, avaliado em R$ 2 milhões.

O resultado do sorteio foi: 01 — 03 — 04 — 05 — 06 – 07 — 09 — 11 — 14 — 15 – 19 — 21 — 22 — 23 — 25.

A aposta goiana que cravou as 15 dezenas sorteadas foi feita em Hidrolândia e no formato simples, isto é, sem ser bolão, e rendeu ao sortudo R$ 793.542,18. O outro jogo que dividiu o grande montante foi firmado em Colatina (ES), nos mesmos moldes.

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Além destas, outros 218 jogos acertaram 14 combinações, em uma premiação de R$ 2.180,70.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Lotofácil, de número 3668, deve ser realizado nesta quinta-feira (23), com o prêmio avaliado em R$ 2 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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