Sicoob abre vagas de estágio em Goiânia com bolsa de R$ 1.621 e vale-alimentação de R$ 1.011

Participantes terão formação técnica e comportamental com benefícios e bolsa mensal

Pedro Ribeiro - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Estudantes que buscam ingressar no mercado de trabalho terão uma nova oportunidade em Goiânia com a abertura de inscrições para um programa de estágio voltado à formação profissional.

A iniciativa, promovida pelo Sicoob Engecred, oferece uma experiência prática em diferentes áreas da cooperativa, permitindo que os participantes desenvolvam habilidades técnicas e comportamentais ao longo do processo.

Um dos diferenciais do programa é o modelo de rodízio, que possibilita a atuação em setores como Crédito, Comercial, Cadastro, Operações e Financeiro, com mudanças a cada três meses.

As inscrições seguem abertas entre os dias 20 e 29 de abril de 2026.

Além da experiência profissional, os selecionados terão bolsa-estágio de R$ 1.621, além de benefícios como vale-alimentação de R$ 1.011, vale-transporte e planos de saúde e odontológico.

O programa é voltado a estudantes das áreas de Administração, Economia, Tecnologia e cursos relacionados às ciências exatas, com carga horária de seis horas diárias.

As inscrições devem ser feitas por meio do LinkedIn oficial do Sicoob Engecred, onde os interessados podem acessar o link da vaga e cadastrar o currículo diretamente na plataforma.

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