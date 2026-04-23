Resultado da Lotofácil 3667: duas pessoas acertam as 15 dezenas e levam para casa quase R$ 800 mil cada

Vencedores são das cidades de Hidrolândia, em Goiás, e Colatina, no Espírito Santo

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Resultado da Lotofácil 3667: duas pessoas acertam as 15 dezenas e levam para casa quase R$ 800 mil cada
(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3667 da Lotofácil, sorteado na noite de quarta-feira (22), e vão levar R$ 793.542,18 cada. As informações foram divulgadas pela Caixa, que também confirmou que o próximo sorteio da modalidade seria realizado nesta quinta-feira (23), com estimativa de prêmio de R$ 2 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23 e 25. 

Segundo a apuração divulgada após o sorteio, os jogos premiados foram registrados pela internet e eram apostas simples, de 15 números. Os vencedores são das cidades de Hidrolândia, em Goiás, e Colatina, no Espírito Santo.

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O prêmio principal, que inicialmente estava estimado em R$ 2 milhões, acabou sendo dividido entre os dois acertadores. Como resultado, cada um ficou com pouco mais de R$ 793 mil.

Veja como ficou a premiação do concurso 3667

Além dos dois bilhetes que cravaram as 15 dezenas, outras 218 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.180,70 cada. Já os jogos com 13 acertos pagaram R$ 35, enquanto as apostas com 12 e 11 dezenas corretas renderam R$ 14 e R$ 7, respectivamente.

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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